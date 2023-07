D'obligatòries a recomanables. El BOE d'aquest dimecres publica el reial decret que posa fi a la crisi sanitària per covid a Espanya i, per tant, a l'obligatorietat de l'ús de mascaretes en àmbits sanitaris com hospitals, farmàcies, centres de salut o residències.

Ho va explicar aquest dimarts el ministre de Sanitat, José Miñones: "El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, de manera consensuada amb la ponència d'alertes a través dels experts que la componen a cadascuna de les comunitats autònomes, considerava que la covid-19 ha estat controlada i, malgrat que la malaltia continua present, ja no suposa una situació de crisi sanitària".

La mesura ja és efectiva. El govern de Espanya ha aplicat un criteri d'urgència perquè entri en vigor tan bon punt aparegui al Butlletí Oficial per evitar malentesos entre l'aprovació i l'entrada en vigor.

A partir d'ara, les mascaretes passaran a ser recomanables en aquests espais o, fins i tot, altament recomanables si hi ha pacients vulnerables o símptomes d'infecció respiratòria.

En zones hospitalàries amb persones crítiques o immunodeprimides, quiròfans i unitats de cures intensives, continuaran sent obligatòries.

Totes les autonomies van donar el vistiplau a la fi de l'obligatorietaten el consell interterritorial del 23 de juny, però l'aprovació s'ha fet esperar perquè implica l'aprovació d'un decret de crisi sanitària, que ha hagut de passar tots els tràmits administratius.

Un imperatiu heretat de la pandèmia

L'obligació de la mascareta va arribar en plena pandèmia, la primavera del 2020. De cop i volta, vam familiaritzar-nos amb termes com FFP2, mascareta quirúrgica, higiènica o de roba.

El maig de 2020, coincidint amb la fase zero del confinament, el govern espanyol va fer obligatori l'ús de la mascareta al transport públic. Dues setmanes després, l'obligatorietat s'ampliava tant als espais tancats com a la via pública si no es podia garantir una distància interpersonal de dos metres. Incomplir aquesta obligació podia ser sancionat amb 100 euros.

El juliol de 2020, quatre mesos i mig després del primer cas de covid a Catalunya, la Generalitat va decretar l'obligació de la mascareta "com a norma general", encara que hi hagués prou distància interpersonal. Aquest ús obligatori es va estendre més enllà de Catalunya. En canvi, a la feina, si s'estava assegut i amb prou distància respecte a l'altra gent, no era sempre obligatòria. A les escoles, la mascareta era obligatòria per a tots els alumnes a partir dels 6 anys.

El juny del 2021, després de gairebé un any, es va aixecar l'obligació de portar mascareta a l'aire lliure. Calia, però, dur-ne sempre una a sobre per si una aglomeració de gent feia impossible mantenir una distància d'un metre i mig.

El desembre de 2021, en ple esclat de contagis per la variant òmicron, el govern espanyol va tornar a fer obligatori l'ús de mascareta a l'exterior, amb les úniques excepcions de l'esport individual a l'aire lliure o els espais naturals on fos possible garantir una distància d'1,5 metres entre persones no convivents.

Menys de 50 dies després, el febrer de 2022, es va acabar amb aquesta obligació, primer als patis de les escoles i, dos dies després, a qualsevol lloc exterior.

L'abril del 2022, el govern espanyol va aprovar la retirada de les mascaretes en espais interiors. Els primers que van poder deixar de portar-ne van ser els alumnes de primària i secundària, tornant de les vacances de Setmana Santa, un dia abans que la població en general. Als centres de treball, va passar a ser imperatiu portar-ne només quan l'empresa ho especifiqués.

El mes de febrer passat, ja es va posar fi a la mascareta obligatòria al transport públic i també en establiments com òptiques, centres auditius o ortopèdies. Espanya va ser l'últim país d'Europa a retirar l'obligatorietat de dur mascareta al transport públic.