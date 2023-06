L'artista Marc Grau Jr presenta nou disc, Verbena

En el programa d'avui descobrirem un nou talent musical, Marc Grau Jr. que estrena avui el seu nou projecte "Verbena". Ens dona tots els detalls l'artista.



- Es diu Verbena per la revetlla de Sant Joan?

No, ha donat la casualitat, fa referència a la planta medicinal i es diu de la mateixa manera en anglès.



- Com has creat aquest nou treball?



Ho faig a casa meva, l'espai creatiu és el lloc sagrat on el qual t'has de fer fort, has de posar hores i carinyo per aconseguir-ho. Aquest disc és com una mena de remei, és a dir, he agafat tots els mals que han vingut, perquè aquest disc estava previst pel 2021, però a causa de la pandèmia ens vam tirar enrere com en tres ocasions i el disc d'ara no s'assembla gens al que teníem previst.



- Ha estat per millor?

Els mals que ens han acompanyat durant aquest temps han fet que no estigués còmode amb el primer i no estava content amb el resultat, llavors vaig prendre la decisió de canviar-ho.



- Ets molt perfeccionista?

Ho era, però tot aquest temps que he estat fora de circulació ha fet que em tregui les puces del damunt i aquest disc és tal com raja, l'hem gravat molt de pressa i en unes circumstàncies especials, però estic molt feliç amb el resultat.



- Com presentareu aquest disc?



El divendres 16 de juny presentarem el disc a la Sala Sidecar de Barcelona.