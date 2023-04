Avui, entre d'altres, hem presentant els següents temes:

En España las propinas son una cuestión voluntaria, al contrario de otros paises, como Estaos Unidos, que las incluyen en el ticket de compra. Este modelo de premiar a los camareros se empieza a ver en restaurantes de nuestro país. Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, nos da su opinión en Herrera en COPE Cataluña y Andorra sobre la propina en el sector de la hostelería.

Rubén explica que este método no está impuesto en España y que "cada cual decide lo que quiere hacer con su dinero". Considera que con este método intentan "trasladar al consumidor la responsabilidad de garantizar que un camarero tenga un buen salario" y no está a favor de ello porque "el responsable del establecimiento es el que tiene que pagar el salario conforme al convenio".





La baixa natalitat al nostre país està provocant el tancament d'escoles. Parlem amb una de les escoles afectades, directora de l'escola Nostra Senyora del Carme de Barcelona, Montserrat Pinyol.



- Per què tanca l'escola?



Portem 97 anys història, sempre hem anat bé, no hi ha hagut cap problema amb l'alumnat, de fet som molt coneguts al barri amb quatre generacions d'alumnes de la mateixa família. Han afectat molts factors, en primer lloc, la baixa natalitat i que la gent també marxa a viure fora de Barcelona, aquests serien els principals motius. Una altra clatellada forta va ser pel nou decret d'admissió d'alumnes, és a dir, hem d'agafar a nens en pla de xoc o vulnerables i amb això no tenim res en contra, però l'escola viu de les quotes i amb el que dona la Generalitat no arribem, només ens cobreix la part del personal i el que queda, què és poc, per pagar el lloguer, neteja i els subministraments. No surten els números, les escoles concertades estan molt abandonades econòmicament per part del departament de la Generalitat.