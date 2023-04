"Cuando compramos un producto no le damos propina al vendedor. ¿Por qué a un camarero sí?"

En España las propinas son una cuestión voluntaria, al contrario de otros paises, como Estaos Unidos, que las incluyen en el ticket de compra. Este modelo de premiar a los camareros se empieza a ver en restaurantes de nuestro país. Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, nos da su opinión en Herrera en COPE Cataluña y Andorra sobre la propina en el sector de la hostelería.

Rubén explica que este método no está impuesto en España y que "cada cual decide lo que quiere hacer con su dinero". Considera que con este método intentan "trasladar al consumidor la responsabilidad de garantizar que un camarero tenga un buen salario" y no está a favor de ello porque "el responsable del establecimiento es el que tiene que pagar el salario conforme al convenio". Tampoco cree que la propina sea justa porque desfavorece a los demás sectores. Así lo afirma Rubén: "cuando vamos a un un establecimiento y compramos cualquier producto, no le damos una propina a la persona que nos está atendiendo en la tienda. ¿Por qué a un camarero sí?". Según él, no tiene lógica y deja en mal lugar al empresario que fomenta este plus.

No obstante, la gente decide dar propina porque está satisfecha con el servicio y el trato que ha recibido, por lo tanto, estamos recompensando el trabajo bien hecho. Rubén insisite en que "cualquier profesional en su puesto de trabajo asume que está recibiendo un salario y nadie debe darle un premio". Además tiene claro que es una oporunidad para el empresario para reducir los salarios.