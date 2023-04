Escoles concertades obligades a tancar

La baixa natalitat al nostre país està provocant el tancament d'escoles. Parlem amb una de les escoles afectades, directora de l'escola Nostra Senyora del Carme de Barcelona, Montserrat Pinyol.



- Per què tanca l'escola?



Portem 97 anys història, sempre hem anat bé, no hi ha hagut cap problema amb l'alumnat, de fet som molt coneguts al barri amb quatre generacions d'alumnes de la mateixa família. Han afectat molts factors, en primer lloc, la baixa natalitat i que la gent també marxa a viure fora de Barcelona, aquests serien els principals motius. Una altra clatellada forta va ser pel nou decret d'admissió d'alumnes, és a dir, hem d'agafar a nens en pla de xoc o vulnerables i amb això no tenim res en contra, però l'escola viu de les quotes i amb el que dona la Generalitat no arribem, només ens cobreix la part del personal i el que queda, què és poc, per pagar el lloguer, neteja i els subministraments. No surten els números, les escoles concertades estan molt abandonades econòmicament per part del departament de la Generalitat.



- Què diu la Generalitat de tot això?



La Generalitat et convida i et fica la catifa vermella per tancar. Nosaltres hem tingut tota la facilitat del món per tancar, han estat encantats, et col·loquen als ens a la seva primera opció, obren una matriculació extraordinària que acompanyen en tot el procediment els mestres els abandonen totalment. Nosaltres com a direcció i com a família hem d'efectuar un pagament de fidelitat i un tancament amb zero ajudes. A més ells saben que hi ha aquests nens vulnerables i en pla xoc que no paguen i és obvi que el que volen és tancar un tant per cent d'escoles concertades, és la seva política a seguir.



- En un principi et donen un suport econòmic, però no t'ajuden en altres aspectes.



Aquesta és una altra, hi ha ajudes de menjador i en uns nens que estan becats al 100% i no els hi pots cobrar absolutament res i a més a més el pagament que et dona la Generalitat ens arriben 6 mesos de retard i no et cobreix al menjador d'aquests nens.