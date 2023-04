Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

Fa anys quan parlàvem d'una persona o una família okupa es tractava d'una situació de vulnerabilitat, és a dir, o buscaven un habitatge o es quedaven al carrer. Amb el pas dels anys aquest perfil ha canviat molt i ens trobem amb diferents tipologies d'okupes. En l'actualitat els okupes tenen recursos i feina, però cap mena d'escrúpols.Parlem amb l'economista, advocada i doctora en dret, MªJoséTarancón



- Com definiries aquest nou perfil d'okupa?



A Catalunya ens trobem amb molta impunitat pel que fa als okupes. Les persones que ocupen un habitatge sol ser per què el contracte de lloguer ha finalitzat i els propietaris no volen renovar-li o volen modificar el lloguer. Ens hem trobat amb empresaris que estan treballant i cobrant en negre o són insolvents. Fem seguiments amb detectius per saber si aquestes persones realment són vulnerables i repeteixo que no és la nostra feina això ho hauria de fer els ajuntaments o benestar social què són els que certifiquen que aquella persona és vulnerable i que realment té dret a quedar-se en aquest habitatge.

Llavors els okupes presenten una mena de documentació on reflecteixen que no tenen ingressos i de cara a benestar social o els ajuntaments és el perfil d'una persona amb risc d'exclusió social, quan realment no és així. En els últims seguiments ens hem trobat per exemple amb una persona que viu a la zona alta Barcelona i que inclús anava a jugar a golf, imagina't. El que pretenia era pagar un lloguer de 500 euros en un pis que val uns 1.500.