Avui, entre d'altres hem tractat els següents temes:

Los bomberos, ante los incendios domésticos, aconsejan poner detectores de humos en las casas para evitar muertes ya que es un producto que avisa de un posible incendio que puede generarse sin que te des cuenta. En Herrera en COPE Cataluña y Andorra, hemos hablado con David Linares, gerente de la Ferretería DICO, el cual instite en que "es una instalación muy fácil y necesaria".

El detector de humos es un producto que cualquier persona puede instalar en su casa, como ha explicado David, al menos los que tienen su ferretería, "pueden ir enroscados o con cinta de doble cara y funcionan con pilas". Además remarca que no hace falta unn profesional para instalarlo y el coste es de 10€.

El inconveniente de este producto es que no pueden regularse, es decir, "no detecta si es humo de un cigarro o si es humo de fuego". Otro aspecto negativo del producto inalámbrico es que solo detecta el humo de la zona en la que se coloque el aparato. Es por eso, que en las instalaciones oficiales, como en una nave o en algún comercio, "tienen que ser cableadas y dependiendo de los metros cuadrados es más complicada la instalación". Pero como ha comentado David, en una casa es muy sencillo ya queno te piden unos requisitos como en el caso de un negocio.





La inflación ha perjudicado muchos sectores profesionales, uno de ellos el del espectáculo: los circos. Emily Raluy, gente del Circo Raluy Legacy ha explicado en Herra en COPE Cataluña y Andorra como está la situación actualmente. Apunta que a pesar de las subidas de precios que ha habido en general "la asistencia está como siempre, estable".

El Circo Raluy Legacy está durando mucho tiempo y es que ya va por la quinta generación familiar. Emily confirma que un factor muy importante para que el negocio siga adelante es la pasión que le ponen a su trabajo. Cree que "si no tuviéramos pasión y no nos gustase lo que hacemos, no podríamos conservar todo lo que tenemos". Además hay mucho trabajo detrás que "se tiene que estar innovando para que la gente, cada vez que venga al circo, pueda ver algo bonito y quiera vovler".