El Circo Raluy Legancy sobrevive a la inflación

La inflación ha perjudicado muchos sectores profesionales, uno de ellos el del espectáculo: los circos. Emily Raluy, gente del Circo Raluy Legacy ha explicado en Herra en COPE Cataluña y Andorra como está la situación actualmente. Apunta que a pesar de las subidas de precios que ha habido en general "la asistencia está como siempre, estable".

El Circo Raluy Legacy está durando mucho tiempo y es que ya va por la quinta generación familiar. Emily confirma que un factor muy importante para que el negocio siga adelante es la pasión que le ponen a su trabajo. Cree que "si no tuviéramos pasión y no nos gustase lo que hacemos, no podríamos conservar todo lo que tenemos". Además hay mucho trabajo detrás que "se tiene que estar innovando para que la gente, cada vez que venga al circo, pueda ver algo bonito y quiera vovler".

Como ha comunicado Emily, el caso del Circo Raluy es algo diferente ya que tienen 40 camiones y caravanas del siglo pasado, por lo tanto, al no tener tráilers y grandes camiones, lo tienen más complicado porque "nuestros camiones son más pequeños, la carga que llevamos es más reducida, entonces necesitamos más camiones, esto implica más gasolina cada vez que viajamos".

A pesar de las dificultades que se encuentran actualmente en este sector, desde el Circo Raluy tienen diferentes factores en cuenta para intentar sacar la máxima rentabilidad como por ejemplo "miramos los habitantes de las ciudades, no vamos a pueblos pequeños porque entonces solamente podemos estar tres o cuatro días" también intentan hacer mucha publicidad si nunca han estado en ese lugar y, si ya han estado, "nos ayuda mucho el boca a boca, porque vienen una vez y lo recomiendan, entonces a final de semana ya está bastante lleno". Además, venden productos porque como dice Emily, tienen que contar con muchas cosas, desde los vestidos que utilizan hasta la gasolina, "es mucha cosa y tenemos que mantenerlo todo".

Por último, en Herrera en COPE Cataluña y Andorra, hemos visto una Emily positiva, con una buena perspectiva de futuro porque como dice ella "siempre hemos salido adelante con más fuerza y confiamos en nuestro público".