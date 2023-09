Familias al borde de un ataque de nervios

Tornar a l’escola mai havia estat tant car. Després d’unes vacances on els hotels han estat un 20% més costosos que abans de la pandèmia, molts pares i mares fan front a la tornada a les aules més cara de la història amb un preu mitjà per nen entre els 400 i 500 euros.

Apugen els llibres, els uniformes i el material escolar. Setembre s’està convertint en un mal de cap per les famílies, sobretot per aquelles en situació vulnerable.

Per si no n’hi hagués prou, s’ha d’afegir la pujada de preus en l’alimentació i els carburants. La cistella de la compra està pels núvols i la sequera fa que el preu de l’oli i les fruites siguin productes inaccessibles per moltes llars.





Amb quin context es troben moltes famílies?

En un difícil ja que les famílies que normalment han de fer esforços per arribar a fi de mes, ara ho faran molt més. En el cas del material, l’encariment del paper i plàstic amenacen en augmentar el cost extra sumant-se a l’entorn inflacionista.

Alguns centres compten amb un sistema de prèstec de llibres, que passen d’any a any a nens que comencen el curs. Els pares adverteixen, que tot i que és una ajuda, són moltes altres despeses que han d’afrontar.





Quin és el cost anual d’un nen en el curs escolar?

La situació és preocupant ja que Espanya és el país d’Europa amb els llibres més cars, a part d’altres despeses com les activitats escolars, el transport, les excursions o el menjador.

A més, segons la OCU, les famílies catalanes són les que presenten un major cost anual amb 2904 euros.

I pot variar segons el tipus de centre?

Efectivament, això és decisiu. La despesa pot diferenciar-se segons el centre, en un públic la mitjana és de 1.060€ per fill, 3.040€ en un centre concertat i més de 7.000€ en un centre privat. Un de cada tres estudiants a Espanya enfrontaran grans dificultats de cara a l’inici escolar segons Aldeas Infantiles.





Quins consells podem seguir de cara a la tornada a les aules?

Revisar el material de casa i mirar si es pot aprofitar alguna cosa d’altres anys Comparar preus en alguns productes i aprofitar ofertes, descomptes i promocions. Informar-se sobre els programes de préstec de llibres gratuïts per cada CCAA Buscar llibres, roba i material de segona mà.