"Enganxats" a les benzodiazepines

Un estudi revela que el 47% dels pacients que pren benzodiazepines he intentat deixar de prendre-les. Parlarem amb un dels autors d'aquest estudi, metge de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.(CAMFiC). Marc Sánchez



- D'on surt la iniciativa per realitzar aquest estudi i quines conclusions heu tret?



Aquest estudi es va començar a practicar fa un any perquè en el nostre últim any de residència i formació hem de fer un treball de recerca i tenim un tema què és lliure en el nostre cas vam decidir centrar-nos en les benzodiazepines què són unes de les medicacions que estan més pautades a tot arreu, la indicació és molt concreta d'un ús curt d'uns tres mesos i veiem que hi ha pacients que les tenen pautades des de fa trenta anys.



- Explica'ns amb les teves paraules què són les benzodiazepines?



Són uns fàrmacs que formen part dels ansiolítics i tenen un perfil sedatiu què és el que coneixem tothom com a valium.



- Provoquen addicció?



Sí, de fet, és un dels efectes què pot produir una addicció al tractament i moltes vegades el fet de deixar-les pot provocar un síndrome d'abstinència, per aquest motiu es troba en aquesta problemàtica, a més a més, tornaran a tenir símptomes d'ansietat al pit o impossibilitat per dormir, i aquest fet produirà que les torni a utilitzar de manera indefinida.