"He visto pisos llenos de palomas que te los alquilan por 600 euros"

El precio del alquiler ha subido mucho en los últimos años. En Barcelona, por ejemplo ha aumentado 4 puntos en dos años. El año 2021, en el mes de abril se pagaba el metro cuadrado a 14,2 euros y ahora el metro cuadrado se paga a 18,4 euros.

Alquilar un piso actualmente en el barrio de San Martí de Barcelona de 47m2 puede costar des de 910 euros al mes, un piso de 50m2 en la Antigua Izquierda del Eixample lo encontramos por 1.600 euros en el mes y en el Raval, un piso de 46m2 lo tenemos por 800euros en el mes. Si hacemos cálculos, por cada piso actualmente pagamos casi 300 euros más que en 2021.

Este jueves se aprobará en el Congreso una nueva ley de vivienda que regulará diferentes ámbitos del sector inmobiliario y está muy centrada en la parte del alquiler de inmuebles.

Se trata de una nueva ley que ha generado mucha controversia, puesto que no ha tenido mucho éxito entre los profesionales del sector ni la ciudadanía.

La ley comporta una serie de cambios como el tope del 3% en las renovaciones de los alquileres y estas quedarán desvinculadas del IPC. Los expertos consideran que ha generado una reducción de la oferta de pisos y el aumento de las tensiones sobre los precios.

la subida de precios y la necesidad de muchas personas para conseguir un piso donde vivir hace que muchas veces algunos individuos se aprovechen de esto. En la búsqueda de un piso te puedes encontrar desde pisos fantasma que no esisten hasta pisos que no se asemejan a los de las fotografías.

Un caso

Este último es el caso de Patricia Mestres, una inquilina que nos ha explicado en COPE Catalunya i Andorra cómo la desesperación para alquilar un piso te puede jugar en contra y qué tipo de pisos nos podemos encontrar.

Durante la búsqueda Patricia visitó pisos en muy malas condiciones. Des de sótanos bacíos hasta un palomar.

Finalmente cuándo encontró su piso ideal y se instaló fue descubriendo poco a poco unos desperfectos que no salían en las fotografías. Aunque avisó a la empresa no le hicieron caso.

Después de enviar dos BuroFax y no obtener ninguna respuesta, Patricia se decidió a denunciar. Su proceso aún no ha terminado y no sabrá cuando podrá tener su casa en buenas condiciones