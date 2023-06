Anar a una universitat privada però no pagar el lloguer

En el programa d'avui parlarem amb Beatriu, una noia que té casa de la seva mare ocupada i no es pot permetre pagar-li una residència. Ens explicarà ella mateixa tots els detalls.



- Explica'ns la teva situació.



La meva mare és una dona amb noranta-cinc anys i té una gran dependència que amb el pas del temps va anar a més. Després de moltes hospitalitzacions, teníem la necessitat de llogar la casa perquè la poguessin atendre una residència perquè en una casa és impossible perquè no tenim els medis. Els inquilins van estar pagant durant un any, però a partir d'octubre de l'any 2022 ja no han pagat més, ara mateix hi ha un deute acumulat de 12.000 euros i per nosaltres la situació és molt complicada perquè ma mare amb la pensió de 900 euros no es pot pagar la residència.



- Aquests inquilins poden, però no volen pagar?



Un dels seus fills està en una universitat privada i l'altra filla també està en una escola privada que una família de classe mitja no es podria permetre. Tenen tres cotxes, un d'ells és una autocaravana que es va matricular fa poc, concretament en el mes de juliol del 2022 i tinc entès que fan ús dels tres per moure's.



- Quina excusa et donen per no pagar?



Posen diferents excuses, com per exemple que els arbres no donen fruita, que no estic complint amb un problema que han tingut amb les canonades i això no és veritat, per què no deixen entrar als operaris que envio a la casa per veure quin problema hi ha.