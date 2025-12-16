Roca pide salir, el Espanyol no cede por ahora y Las Palmas aprieta por él

Antoniu Roca busca minutos de juego, más minutos, y los quiere encontrar en este mercado de invierno que está a punto de arrancar. El extremo del Espanyol ha pedido a la secretaría técnica perica un cambio de aires para poder terminar la temporada jugando. Tiene varias opciones encima de la mesa, alguna de Primera, pero, a día de hoy, el club que puja fuerte por él es la Unión Deportiva Las Palmas, al que entrena Luis García, el técnico que le hizo debutar en Segunda con el Espanyol en el arranque de la temporada 2023-24.

Hace ya varios días que en los despachos de la Ciudad Deportiva Dani Jarque conocen que Roca quiere salir. Por ahora, y pese a la prematura eliminación copera en el campo del Atlético Baleares, en el Espanyol se cierran en banda a la salida del de Martorell. En caso de fuga 'forzosa', se preferiría cancelar el préstamos de Koleosho (Burnley, primos hermanos) que dejar volar por seis meses a Roca. Aun así, nada está decidido ya que su situación no tiene visos de mejora. Roca ha participado en seis partidos de Liga y los dos de Copa. La Unión Deportiva Las Palmas ya se ha puesto en contacto con el Espanyol y cualquier horizonte es posible.