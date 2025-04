Roca: "El Espanyol está casi salvado... casi"

La importancia de llamarse Antoniu. Con 'u', porque así se pronuncia en Martorell, en el entorno del Roca del Espanyol. “Estoy muy a gusto en el Espanyol. Este club me lo ha dado todo. Espero que sea solo el principio de un largo camino”, dice. En esta última frase habla de él, y añade a Manolo González en la ecuación. "Es una persona que desde que llegó me ha demostrado una confianza plena en mis capacidades. Me alegro mucho por todo lo que está consiguiendo y lo merecido que es que le hayan nombrado mejor entrenador del mes de abril en la Liga”, ha comentado el catalán esta misma mañana en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

Al margen de hablar sobre su fenomenal proyección, que le tiene ahora mismo metido en la sana lucha por la titularidad junto a su amigo y compañero Jofre Carreras, Roca ha advertido que la salvación “no está” todavía lograda. “No tenemos la permanencia asegurada. Sólo pienso en Villarreal, que es el próximo partido. Estamos casi salvados”, advierte. Casi. Cabe destacar que finalmente van a ser 600 los pericos que acompañarán al Espanyol en La Cerámica en el encuentro a disputar este domingo. “Ahora mismo no firmo el empate”, señala. El Espanyol suma ya cinco partidos seguidos sin perder y no tiene por qué regala de antemano los puntos en Villarreal, en un choque ha sido considerado como una “bola extra” para el vestuario, teniendo en cuenta que es un partido que quedó aplazado en su día.

Roca sigue centrado en este Espanyol de hoy pero no le pierde el ojo a lo que puede pasar en breve... su renovación, mejora y ampliación. Acaba contrato el 30 de junio de 2026, así que sería bueno que el club espabilara este verano, antes de que arranque la temporada oficial, para prolongar la vinculación con el extremo. “No hemos empezado a hablar todavía. Pero el Espanyol me lo ha dado todo y estoy aquí gracias a mucha gente”, ha comentado. Será un pilar en el futuro.