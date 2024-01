Rexach en Esports COPE: "Xavi tiene que estar toda la temporada aquí"

Carles Charly Rexach ha pasado por los micrófonos de Esports COPE tres días después de cumplir 77 años y ha analizado en plena forma la actualidad del Barça junto a Manolo Oliveros y Joan Batllori.

10 minutos de conversación donde Rexach ha empezado hablando de la Supercopa de España: "Este partido le ha hecho más daño que bien" a Xavi, "venía en mal momento. Si hubiera sido al revés el Barça habría cogido un empujón".

Analizando ese Clásico, el ex jugador azulgrana explicaba: "El Barça encajó dos goles demasiado rápido. De manera muy infantil. Esto hizo que el Madrid jugase de la manera que más le gusta, al contraataque... luego el penalti destrozó al Barça ya"



De la disposición de jugadores por parte de Xavi, Rexach lo tiene claro: "La experiencia me dice que los entrenadores cuando ven a jugadores que les complican la vida (Vinicius) ponen a otro para cubrirlos y a veces haciendo eso fallas en dos posiciones", y remarca: a veces es mejor que cada uno juegue en su sitio. De hecho, sobre el juego del de Terrassa, Charly le aconseja algo: "Xavi quiere jugar de una manera pero faltan los mimbres. El Barça debería jugar como lo hizo la temporada pasada, comenzando de atrás a adelante. Atrincherando muy bien la defensa. Prácticamente el barça jugaba con 4 en el mediocampo. Es verdad que el barça ganaba muchos partidos 1-0 pero encontró un sistema que era muy difícil que le ganasen. Ahora hay descomposición entre el ataque y la defensa. Este año con los fichajes que se han hecho se podría jugar de manera más ofensiva", explicaba en Esports COPE.



Y ya hablando de títulos y lo que queda de temporada, Rexach es optimista: "el Barça tiene que pensar siempre a lo grande. A La Liga aún se puede aspirar. Pueden pasar muchas cosas, queda toda la segunda vuelta. El Girona empató el otro día... el Barça no tiene que decir para nada adiós a la liga". Es más, Charly tiene un encuentro en el horizonte: "El partido del Nápoles será un partido clave. Puedes mirar muy arriba. El fútbol me ha demostrado que se puede soñar siempre", afirmó.

Por último, Rexach es tajante con la continuidad de Xavi en Esports COPE: "totalmente partidario de mantener a Xavi en el banquillo. Xavi conoce la casa y tiene conocimientos del mundo del fútbol. Xavi tiene que estar toda la temporada aquí. Yo prohibiría cambiar el entrenador a mitad de la temporada, mira Villarreal o Sevilla", explicó Carles Charly Rexach al micrófono de COPE.