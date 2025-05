Renovaciones ON en el Barça

Todavía no ha acabado la temporada y el Barça ya ha puesto la máquina de renovar en marcha. De hecho ya lo ha ido haciendo esta última temporada asegurándose la continuidad de piezas clave como Pedri, Gavi o Cubarsí hasta 2030. Tanto Laporta como Deco tienen claro que la prioridad pasa por estabilizar al grupo que ha dado tantas alegrías esta temporada tanto a nivel de juego como de resultados con Flick al frente. Por eso el primero en renovar una vez sentenciada la liga ha sido el entrenador. A Laporta le hubiera gustado firmalo por muchos años más pero Flick es de ese tipo de entrenadores que prefieren ir año a año. No quiere estar muy atado por si en cualquier momento decide que ha llegado el momento de dedicar su tiempo a hacer de abuelo. De momento estará hasta 2027, que no es poco.

Tras Flick, Raphinha 2028. Es curioso el ciclo que ha dibujado este futbolista. Llegó del Leeds hace tres temporadas. No era uno de los grandes nombres del panorama europeo. El Barça pagó por él cerca de 60 millones de euros. En aquel momento parecía caro. Su representante era Deco que al cabo de un tiempo se convirtió en el director deportivo de Laporta. La primera temporada de Raphinha no estuvo mal, pero tampoco acabó de justificar lo que se pagó por él. La segunda no fue buena. La mayoría le hubieran traspasado. Y en la tercera se ha salido. Su aportación en el campo ha sido descomunal con 34 goles, muchos de ellos decisivos, y 25 asistencias. Y en el vestuario ha asumido el rol de líder, de capitán y ha hecho de hermano mayor de los más jóvenes en general y de Yamal en particular.

Y la de Yamal tiene que llegar. El club y el jugador tienen, quieren ponerse de acuerdo. Laporta ha dicho esta semana en TV3 que su renovación está trabajada y que su ficha debe corresponderse con lo que ya es, que hay que darle un trato especial. Y Deco en RAC1 parecido, que va por buen camino, que hay que hacerle un contrato justo y adecuado a su realidad. Todas las partes saben que no hay un lugar mejor para que siga creciendo pero hay que encontrar el punto de equilibrio entre lo que el jugador ya está legitimado para pedir y lo que el club le puede, o le debe ofrecer. Efectivamente, el mejor fichaje será su renovación.