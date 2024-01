Sergi Albert, un dels pioners de l'anàlisi arbitral, ha valorat l'actuació arbitral d'Hernández Maeso durant el Reial Madrid-Almeria. Sobre la jugada del penal que propícia l'1-2, ha dit: "Em sembla una doble falta. Rüdiger salta i posa els braços sobre el jugador de l'Almeria que no pot lluitar per la pilota. Joselu li dona una empenta. Primer és la falta i no la mà"





"El president dels àrbitres hauria de sortir i explicar les regles del joc perquè els comentaristes no diguin barbaritats".

Sobre la jugada que hagués suposat l'1-3 de l'Almeria, la falta del senegalès Lopy sobre Bellingham en l'inici de la jugada del gol de Sergio Arribas, Sergi Albert li dona la raó a Hernández Maeso.

"Li dona un cop a la cara. També hauríem de dir si la intensitat del cop no és suficient. En general hi ha un cop a la cara i és sancionable. Hagués fet el mateix".

I el gol del brasiler Vinícius Júnior que va ser el 2-2 anul·lat per mà en primera instància i que després de la revisió es va decretar que va ser amb l'espatlla, ha comentat: "Que és retiri l'àrbitre de camp. No pots sortir dient la 'no mano'. Estàs condicionant el teu company. És molt clar que fa tot el moviment amb el braç per agafar una trajectòria. Gol anul·lat i targeta groga a Vinicius per mans", ha considerat.





Finalment, l'exàrbitre ha opinat dels vídeos ha opinat dels vídeos de Real Madrid TV contra els àrbitres.

"Medina Cantalejo no actua contra això i si s'atreveix amb David López. Que no es pugui parlar dels àrbitres, al final no podrem parlar de res. Medina Cantalejo ha de marxar d'una vegada per totes. Em fa vergonya que no defensi als àrbitres. O tornes als orígens o deixa-ho perquè estás destrossant als àrbitres", ha finalitzat.