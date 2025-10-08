Ortega: "El dinero ha sido crucial en el fichaje de Nielsen por el Veszprem"

El Barça retoma mañana la Champions contra el Pick Szeged después de ganar el mundial de clubes en una final en la que venció por un gol al Veszprem tras dos prórrogas. En ese partido destacó sobre todos el portero Emil Nielsen que cuajó una actuación estratosférica con 27 paradas y un 49% de acierto en el portería. El encuentro viene marcado por la figura del meta danés que será jugador del equipo húngaro la próxima temporada, noticia que ya es oficial desde hace algunos meses.

No es la primera vez que un referente en el Barça se va al Vesprem, ya pasó con Ludovic Fàbregas hace tres años, aunque el francés haya regresado y el menor medida este año con Tiagus Petrus.

En la previa contra el conjunto húngaro el entrenador azulgrana Carlos Ortega dio su opinión sobre el porqué de esta circunstancia, a priori sorprendente, dejar el Barça en su mejor momento para incorporarse al Vezsprem: "Entiendo que el factor económico tiene que ser importante pero eso no quita la profesionalidad de los jugadores que rendirán bien hasta el último momento como demostró Nielsen y alguno más que saldrá a final de temporada. El tema económico ha sido crucial aunque no sé si ha sido exclusivamente eso. No hay nada que hacer, el jugador se irá a final de la temporada y tenemos que sacarle lo mejor ". ha dicho.

El Barça-Pick Szeged enfrenta mañana al segundo, Barça, contra el tercero Szeged, que están empatados a dos victorias por lo que es un partido importante de cara a clasificarse directamente para los ¼ de final: "Después de haber perdido en casa contra Magdeburgo el partido es muy importante. Jugamos contra un muy buen equipo que ya nos costó eliminar el año pasado en los cuartos de final. Tienen alguna baja importante (Smarason y Rod) pero le tenemos mucho respeto y no podemos confiarnos. Veo al equipo con ganas muy motivado y me quedo con eso", ha dicho.

Lejos de relajarse tras ganar el mundial de clubes el técnico barcelonista cree que hay motivos suficientes para ir a por la Champions: "Tenemos un equipo joven con jugadores que todavía no han ganado muchos títulos, así que queremos crecer, tenemos hambre y estamos en un momento para ello".

Barça-Pick Szeged, jueves 20.45, Palau Blaugrana, 4ª jornada de la Champions.