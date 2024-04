Fali se rinde a Pau Cubarsí: "No pido camisetas, pero le daré un abrazo y puede que se la pida"

El defensa Pau Cubarsí, de 17 años, es una de las revelaciones de la temporada. El jugador canterano del Barcelona se ha consolidado en el once titular de Xavi Hernández y ya ha debutado con la selección absoluta de España en un amistoso ante Colombia en Londres.

"Quería verlo en la eliminatoria contra el Nápoles con Osimhen. Me gustó mucho, lo bordó. El Barça tiene central para muchos años. Con 17 años me encanta como central. Me entran ganas de seguir. Soy central y muero con eso. Es muy bonito ver a un central así", destacó el defensa del Cádiz, Fali, en Esports COPE.





"Mira que no pido camisetas, solo he pedido dos y puede que se la pida. En cinco años se la he pedido a Giménez y a Diakhaby. Le daré un abrazó y puede ser que mañana coja y le pida la camiseta al nene", añadió.

Fali también tuvo palabras de elogio hacia Lamine Yamal. "Parece que esté jugando en el patio del colegio. Es espectáculo puro", dijo.









Un Cádiz necesitado recibe al Barcelona

Cádiz y Barcelona se enfrentan este sábado en el 'Nuevo Mirandilla' a las 21.00 horas. "Una final para nosotros", reconoció el propio Fali. "El equipo está compitiendo bien con la confianza de poderle ganar al Barça. Nos quedan ocho finales. Estamos preparados".

Xavi podría presentar un once con muchos suplentes para no correr riesgos antes de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el PSG. El de Terrassa, además, tiene bajas obligadas, caso de Lewandoski, Íñigo Martínez y Joao Cancelo, los tres por sanción.

"El suplente del Barça sería titular en cualquier equipo. Todos son buenos. A veces, incluso, es mejor que juegue el titular porque en el fútbol todo son oportunidades. Juegue quien juegue no será fácil", advirtió.

A pesar de todo, Fali "siempre quiere jugar contra los mejores". "No me gustó lo de Lewandowski y la amarilla ante Las Palmas. Si te saca una tarjeta parece que la vayas a buscar. Mola jugar contra Lewandowski. Siempre es un placer", señaló.









Favoritismo en la Champions

El Barcelona sumó una victoria de peso en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones un con estelar Raphinha.

"Están en un muy buen momento. Han sacado un resultado muy favorable. Ahora son candidatos a lograrlo. Están mentalmente preparados. Hicieron un partidazo y lo demostraron", finalizó Fali, optimista con la salvación de su equipo. "La temporada va a acabar bien".