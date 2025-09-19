Míchel y el reto de la portería a cero: "Remar juntos"

Michel cree que el equipo, colista con un punto de 12 posibles, necesitará "más tiempo para salir de esta situación"

Partido más que importante el que disputará mañana el Girona FC a las 14:00 horas en Montilivi ante el Levante. El conjunto de Michel es el colista de LaLiga con solo un punto logrado el pasado fin de semana en su visita al estadio del Celta de Vigo.

El técnico de Vallecas confirmó en la rueda de prensa previa al partido que tiene las bajas por lesión de Tsygankov y de Thomas Lemar. El francés estará dos semanas de baja por una rotura en el soleo, mientras que el delantero ucraniano tiene muy difícil jugar el próximo martes ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés por unas molestias. David López, por su parte, sigue con su proceso de recuperación.

La buena noticia para Míchel es la recuperación del extremo Joel Roca. El '3' del Girona sufrió un fuerte golpe en la rodilla en Balaídos, pero este viernes entrenó con el resto de sus compañeros antes de marcharse al Mundial sub-20 con España.

Sobre su ausencia en los próximos partidos del conjunto catalán, habló el técnico del Girona: "Es un premio muy importante para él, pero a nosotros nos hace daño porque estamos en un momento que necesitamos a todo el mundo", argumentó.

En cuanto a las claves del partido ante el equipo granota todo pasa por dejar la portería a cero: "Somos capaces de tener más confianza y de jugar mejor al fútbol. Necesitamos esa sensación de seguridad para mañana y también para mejorar en la clasificación", admitió.

Míchel, asimismo, calificó el encuentro de este sábado como una oportunidad para escalar en la clasificación, pero necesita más tiempo "para salir de esta situación".