Joan García tendrá que volar pero no al Barcelona

Barcelona - Publicado el 26 may 2025, 13:56

No ha habido ni 48 horas de tregua, ni por la caridad cristiana, como diría Joan Gaspart. El Espanyol se salvó sobre la bocina de un dramático y, un día después, ya era portada por los intereses de medio mundo por fichar a Joan García y, en especial, del Barcelona. Fue el diario Mundo Deportivo el que desveló la intención de Déco, responsable del área deportiva en Can Barça, de contratar al meta blanquiazul, y horas después en la Cadena SER fueron un paso más allá hablando de “principio de acuerdo” de Joan con el Barça.

Según ha podido la redacción de Esports COPE, Joan García va a dejar el Espanyol pero no, nunca, para ir al Barcelona. Es una evidencia que en el Barça se han puesto en contacto con el entorno del futbolista para transmitir el interés por el excelente guardameta. Pero no va a ir más allá. Las señales que ayer, tanto el portero como el Espanyol, se lanzaron en redes sociales añaden más claridad al asunto. Va a poder elegir destino, un club en el que tenga asegurada (que no firmada porque esa certeza nunca se tiene) la plaza como meta titular. ¿Premier League? Habría tantos intereses: Newcastle, Chelsea, quizá otra vez el Arsenal pese a la pujanza de David Raya, el Manchester United, el Aston Villa si marcha el Dibu Martínez (¿al Barça?)... ¿Bundesliga? ¿Y en la Liga? Hoy en @lagradaonline se ha informado de una oferta pack desde el Villarreal en el que se incluiría a Diego Conde más dinero por el de Sallent. Todo está “muy abierto” como nos desvela el entorno directo de Joan.

La cláusula es finalmente de 25 millones de euros, una vez mantenida la categoría y que Luis de la Fuente se haya vuelto a olvidar de él en la lista de citados para la Selección. Sí que ha tenido más fortuna Joan con Gerard López, el seleccionador catalán que va a despedir la temporada este miércoles en la Ciudad Deportiva del Barça en un partido entre el combinado autonómico y Costa Rica.

Joan se despidió el sábado de Cornellà-El Prat. Durante esta semana volverá la actividad al RCDE Stadium ya que está previsto que tanto el director deportivo, Fran Garagarza, como el consejero delegado, Mao Ye, ofrezcan una conferencia de prensa a modo de balance de la temporada y que marcará también la idea que tiene el club de cara al mercado de verano. Todo ello marcado por una ampliación de capital que se va a hacer efectiva dentro de un mes.