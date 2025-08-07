Íñigo Martínez rumbo al Al Nassr

Íñigo Martínez ha llegado a un acuerdo con el Al-Nassr el club dónde juega Cristiano Ronaldo. Según publica el periodista especialista en el mercado internacional Matteo Moretto ha aceptado la propuesta saudí a pesar de que tenía un año más de contrato y que existía la opción de ampliárselo. Desde el Barça la operación se da por hecha.

Con este movimiento el Barça no cobrará traspaso pero liberará 14 millones de euros de "fair play", lo cual permitirá al club azulgrana tener más capacidad económica para poder inscribir a los fichajes para esta temporada, especialmente el de Joan García que es la prioridad.

El Al-Nassr estaba buscando un posible sustituto de Aymeric Laporte, al que pretende incorporar el Athletic de Bilbao y desde hace días atrás ya tenía en el radar la posibilidad de fichar al defensor de Ondarroa, por ese motivo y por los problemas musculares que arrastraba, el cuerpo técnico optó por reservar a Martínez y decidir que no jugara los dos últimos amistosos de la gira asiática contra el Seul y el Daego coreanos.

Movimientos en la defensa

Ahora habrá que ver cuál es decisión del Barça de cara a reforzar la plantilla con la incorporación de otro defensa o tirar de la cantera. Si opta por fichar experiencia y buscar en el mercado a un central de garantías se volverá a encontrar con la dificultad para inscribirle a diez días vista de que empiece el campeonato. Con la marcha de Martínez la plantilla dispone de Araujo, Cubarsí, Christensen y como defensas centrales natos, a los que habría que sumar Koundé que parecía ya estabilizado como lateral derecho pero que ahora se le abriría una puerta a la titularidad y regresar al centro de la defensa donde siempre ha expresado el deseo de jugar. Incluso Flick podría echar mano de Eric García como recurso.