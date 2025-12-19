El elogio de Bruno Soriano a Pedri, en Esports COPE: "Es una pasada"

Bruno Soriano ha vestido solo una camiseta. Toda la vida en el Villarreal, más de 15 años, el exfutbolista recordó, en Esports COPE, su etapa como futbolista del equipo 'groguet'.

"Es el club que estaba más cerca de casa. He disfrutado de grandes momentos. Algunas opciones hemos tenido para salir en su día, pero la primera opción ha sido el Villarreal. Pensaba que estaba en uno de los mejores equipos de España y de Europa. Además, soy muy de estar en casa con mis amigos y mi familia", explicó.

Su momento más bonito con la camiseta del Villarreal fue "ascender y devolver al equipo donde merecía".

"Al final son experiencias. En aquella temporada con Marcelino despegamos. Cambió las cosas. Con su llegada ganamos muchos partidos logrando el ascenso a Primera División. Aquí ya lo conocemos de antes. Está muy cómodo. El Villarreal es un club que te deja trabajar. Si fuese entrenador me gustaría desempeñar bien mi trabajo. Al final se nota. Está sacando buenos resultados. La gente está contenta", agregó, sobre el técnico del 'submarino amarillo'.

El cuadro amarillo depende de sí mismo para ser campeón de invierno. "Los números son increíbles. No ha estado bien en la Copa del Rey ni en Europa, pero en LaLiga sigue compitiendo con los cuatro mejores. Se tienen que centrar ahora en esta competición al 100%", expuso, en Esports COPE.

El micrófono de la Cadena COPE en La Cerámica

El Villarreal solo suma dos derrotas en la competición doméstica contra el Real Madrid y el Atlético de Madrid. "Estos partidos siempre los hemos encarado de una forma especial. Cuando vienen los grandes quieres competir al máximo nivel. Es difícil porque tienen los mejores jugadores".

En cuanto al partido de este domingo en el Estadio de la Cerámica, valoró: "El Villarreal tiene un equipazo muy compensado. Nosotros también tenemos nuestras armas". Y cree que en el FC Barcelona ha sido "fundamental" recuperar a los jugadores lesionados. "Son equipos muy potentes y muy buenos. Van a intentar seguir líderes", subrayó.

Finalmente, Bruno Soriano tuvo elogios hacia Pedri, pues "es un jugador diferente".

"Hay varios futbolistas. Está, por ejemplo, Lamine Yamal. Yo me quedaría con Pedri. Siempre hay un poco más de jugadores de banda, con regate, pero veo cómo maneja el control y el tiempo del partido. Es una pasada verlo jugar. Me fijo mucho en él. Encuentra siempre una salida. Es con el que más disfrutado", finalizó el futbolista con más partidos en la historia del Villarreal, en Esports COPE.