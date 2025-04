Corso, colomense hasta el 2027

Sebastián Corso ha ampliado dos años más, hasta el 2027, el contrato que le vinculaba con Industrias S Coloma hasta el 2025, convirtiéndose de esta forma en el jugador extranjero con más temporadas jugadas con la camiseta blanca, superando al brasileño Marcelo Dos Reis (1995-2003).

Corso llegó en 2017 procedente del Latina italiano y a sus 33 años, con más de 250 partidos ha conseguido tres títulos de Copa Catalunya (2019, 2023 y 2024): “estoy muy feliz. Ha sido una decisión muy fácil de tomar. Lo he hecho desde el corazón con la misma ilusión del primer día que llegué. Quiero agradecer al club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y también a la afición todo el cariño que recibo día a día”, ha dicho.

Corso campeón de la Copa América con Argentina, ha reafirmado su compromiso con la entidad de S Coloma y su plena integración en la ciudad “se mantiene el proyecto deportivo y eso me da fuerzas para continuar buscando nuevos logros y disfrutar de momentos muy lindos. Son muchos años pero han pasado muy rápido porque me he sentido siempre muy a gusto. Cuando uno encuentra un lugar que es como su casa, sobre todo para una persona como yo que tiene a su família y amigos muy lejos, se valora mucho", ha señalado.