Barcelona - Publicado el 09 may 2025, 18:19

Llega el cuarto y último clásico de la temporada. Es el clásico de las oportunidades. El Barça tiene la oportunidad de sentenciar la Liga. Le lleva cuatro puntos al Real Madrid, si gana serán siete con nueve por disputarse. Al Barça le quedaría visitar al Espanyol el próximo jueves, recibir al Villarreal en la penúltima jornada para terminar en San Mamés. Los de Flick tienen la oportunidad de recuperar la sonrisa tras el palo de San Siro. Pero el partido representa también una gran oportunidad para el Real Madrid, la última para seguir peleando por una liga que muchos daban por descontada para los blancos cuando incorporaron a Mbappé en verano.

El gran debate de la previa es cómo puede afectarle al Barça la cruel eliminación en la Champions, tanto a nivel emocional como físico. El partido contra el Inter fue de tremendo desgaste, con prórroga incluida luchada hasta el final. Iñigo Martínez acabó con rampas, Pedri al límite y Gerard Martín con rampas. En un calendario que te ha obligado a jugar repetidamente con menos de 72 horas entre partido y partido, tener cinco días para recuperate parecen suficientes. Sobre el aspecto psicológico nos decía un buen conocedor del vestuario en general y de los más jóvenes en particular que el calendario le ha hecho un favor al Barça poniéndole al Real Madrid en el camino tras la derrota de Milán. Su teoría es que si el rival hubiera sido otro el peligro de despiste y de pérdida de puntos hubiera sido mayor. Jugarte la Liga con el gran rival en tu casa va a hacer que el grupo lo vea como la mejor oportunidad para levantar la cabeza. Los mensajes de la plantilla y la comida conjura del jueves con Laporta presente van en ese sentido.

No es normal que los tres duelos directos disputados en una misma temporada caigan del mismo lado. Esta estadística nos dice que el Real Madrid está más cerca de ganar el próximo, aunque el Barça sigue por delante a nivel de sensaciones futbolísticas a pesar de caer en San Siro. En el primero de Liga en el Bernabéu 0-4 para los de Flick con el tridente on fire. En la final de la Supercopa de España en Arabia 2-5, y pintaba que el roto hubiera sido mayor si no llegan a expulsar a Szczesny. Y en la final de Copa 3-2 también para los blaugrana con Koundé sentenciando en la prórroga. Veremos quien aprovecha su oportunidad.