El Barça se pone a punto en Zagreb de cara a la SuperGlobe

El Barça se reencontró con la victoria en la tercera jornada de la Champions en la pista de un Zagreb que solo pudo aguantar a los azulgrana en los primeros minutos. Con esta victoria los barcelonistas engrasan la máquina pensando en el mundial de clubes que comienza el sábado.

En la primer parte el Barça tardó en imponer su mayor calidad y no fue hasta el minuto 20 cuando obtuvo la mayor renta hasta el momento (7-13), todo ello producto de la efectividad de cara a portería rival con varios jugadores repartiéndose la faceta goleadora, mientras que en la otra parte del campo Nilsen se agigantaba para evitar cualquier atisbo de que el Zagreb se metiera en el partido. En esta primer mitad destacó Men, que era duda por unas molestias musculares y podría ser reservado para el mundial de clubes y de un acertadísimo Blaz Janc que en su nuevo rol de central se fue al descanso con 4 goles y una excelente dirección de juego.

En la segunda mitad los croatas tuvieron un atisbo de acercarse en el marcador (16-19) a los cinco minutos pero fue solo un espejismo. A partir de ahí el Barça siguió en modo apisonadora con Nielsen parándolo casi todo (40% de efectividad), N´Guessan, que hasta el momento no había aparecido, comenzó a ver puerta, lo que unido a las pérdidas del Zagreb, convirtieron el resto del partido en un paseo para el Barça.

Tras este partido el Barça se desplazará a Egipto donde jugará la SuperGlobe desde el sábado hasta el 2 de octubre

Zagreb (25): Grbavac, Faljic, Gojun, Cavar (3), Kavcic (3), Karacic, Tskhovrebadze (2), Topic (1), Gavric, Przytula (1), Bialiauski (3), Glavas (5), Trivkovic (1), Tufegdzic y Suljevic

Barça (32): Nielsen, Fernández (3), Carlsbogard, Men (6), D Cikussa (1), Janc (6), N´Guessan (4), Gómez (6), Sola, Grau, Makuc, Elderaa, Fàbregas (2), Frade (2), Barrufet (2), Hallgrimsson

Parciales: 2-2/4-6/7-10/7-13/9-15/12-17/15-19/17-22/19-25/21-29/22-31/25-32