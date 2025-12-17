El Barça no tiene piedad del París

El Barça se ha impuesto con más facilidad de la prevista en la pista del París 69-85, en un partido que se preveía más complicado de lo que ha resultado ser, sobre todo por las tres bajas significativas con las que se presentaba al encuentro. Vesely, Shengelia, además de Laprovittola, no han podido participar por lesión, lo que no solo no ha supuesto ningún problema para el equipo azulgrana sino que ha completado un partido en el que Clyburn, Punter, Brizuela y Hernangómez han sido más que suficientes para batir a un decepcionante conjunto francés, incapaz de frenar a los jugadores exteriores del Barça ni tampoco el poder reboteador de Clyburn, que con 11 capturas defensivas ha igualado su récord anterior que databa de noviembre del 2018 cuando jugaba en el CSKA de Moscú.

Desde el primer cuarto ya se ha visto que el Barça salía con la intención de dejar claro que no iba a permitir que el equipo parisino cortase la racha de resultados desde que Xavi Pascual se ha hecho cargo del equipo y que iba a por la cuarta victoria consecutiva. El excepcional periodo tuvo a Clyburn, Punter y Brizuela como protagonistas. Toda una declaración de lo que se les venía encima. Los exteriores americanos anotaron entre los dos los primeros 21 puntos del Barça y el escolta vasco tomó su relevo anotando los 10 últimos puntos del cuarto que acabó con un claro 13-30.

En el segundo periodo la ventaja barcelonista aumentó gracias a un parcial de 0-9 y dejar la máxima diferencia hasta el momento en +19 (15-34). Con Clyburn descansando en el banco fue Hernangómez quién tomó el relevo. El pívot madrileño se adueñó de ambas zonas y anotó ocho puntos consecutivos haciendo olvidar a los ausentes por lesión Vesely y Shengelia. Esa diferencia se mantuvo gracias a cuatro puntos seguidos de Punter y Clyburn que habían regresado al la pista. Con 29-52 se llegó al descanso. Ya por entonces Punter sumaba 14 puntos, Brizuela 12 y Clyburn 17 este último, solo ha fallado un triple de todos los intentos de uno, dos y tres puntos.

En el tercer cuarto el Barça se ha tomado un respiro lo que ha aprovechado París para recortar diferencias aunque ha sido un espejismo, tan solo el máximo anotador de la Euroliga, Hifi ha inquietado al cuadro barcelonista en el que Punter solo anotó dos puntos y Clyburn se quedó a 0 Esta vez fue Parra que a pesar de la máscara tuvo unos minutos muy acertados con 6 puntos, que venían a compensar la sequía de los americanos, unidos a un buen número de rebotes. Al final del mismo 52-68, 13 puntos abajo que parecían indicar un inicio de reacción.

El último periodo estuvo marcado por la igualdad, el Barça se mantenía entre los 15 y 20 puntos de ventaja que administraba sin problemas, lo que aprovechó Pascual para dar minutos a los menos habituales en la recta final. Keita y Kusturica entraron a falta de poco más de 1 minuto. El serbio se convirtió en el jugador más joven en debutar con la camiseta azulgrana con 16 años, 7 meses y 16 días.

Ficha técnica:

París Basketball: Hifi (16), Stevens (12), Morgan (0), M'Baye (4), Faye (1), -cinco inicial-, Cavaliere (0), Robinson (3), Herrera (2), Rhoden (15), Ayayl (0), Dokossi (14) y Hommes (2).

Barça: Satoransky (2), Punter (21), Norris (0), Clyburn (19), Hernangómez (13), -cinco inicial-, Marcos (0), Cale (1), Brizuela (18), Fall (0), Keita (0), Parra (11) y Kusturica (0).

Árbitros: Damir Javor (ESL), Gytis Vilius (LIT) y Huseyin Celik (TUR). Señalaron falta antideportiva a Jared Rhoden (min.7) por parte del París Basketball. Sin eliminados.

Parciales por cuartos: 13-30/16-22/23-16/17-17