El Barça le busca relevo a Ter Stegen

Estamos pendientes de la decisión final de Joan García. Tiene propuestas del Barça y un par de la Premier. Manolo González se juega una mano a que su futuro no está con el vecino pero en Les Corts no pierden la esperanza. Hay mucha gente que no entiende cómo el portero puede dejar pasar el tren del Barça. Es verdad que no hay proyecto deportivo tan atractivo en Europa para los próximos años como el blaugrana. Con la generación de futbolistas tan jóvenes y tan buenos que hay la sensación es que estarán peleando por todos los títulos durante la próxima década. Además siendo el portero titular del Barça las puertas de la selección se le abrirían de par en par. La explicación hay que buscarla más en lo emocional. Quizá a Joan no le apetece ‘traicionar’ al que ha sido su club desde edad cadete. Se puede entender.

El interés del Barça por Joan García es firme. Es lo que se llama una oportunidad de mercado. Portero de primer nivel, con capacidad todavía para crecer, con una edad ideal (24 años) y cuesta 25 millones. Una ganga teniendo en cuenta que tendrías portero para diez años. Es lógico que el Barça se lance a por el jugador. Ter Stegen tiene 33 años, no es mucho para un portero, pero acaba de salir de una lesión importante y es una incógnita si podrá recuperar su mejor nivel. Szczesny puede ser un buen suplente pero no el titular de un equipo que aspira a ganar la Champions. Iñaki Peña no seguirá tras sentirse injustamente tratado y los jóvenes de la cantera no están preparados todavía para dar el salto. Así que decida lo que decida Joan García es noticia que el Barça busque portero de presente y de futuro. Se entiende perfectamente también.

Cómo estará viviendo todo esto Ter Stegen. Seguro que no demasiado bien. Pero es ley de vida. El alemán forzó la salida de Claudio Bravo tras un año de convivencia en el que el chileno jugó la Liga y Ter Stegen la Champions. Y ahora debe empezar a aceptar que el club se plantee buscarle relevo. Ha llamado la atención estos últimos días la aparición de una potente campaña de desprestigio contra Ter Stegen en las redes, de esas que tienen pinta de orquestadas, #terstegenout. Y a todo esto los medios oficiales del club lanzan el documental ‘Ter Stegen: el retorno del capitán’. El debate sobre la portería del Barça está abierto.