Andrea Fuentes avanza sus planes para 2026

Andrea Fuentes cierra un 2025 inolvidable. Al comando de la selección española de natación artística ha firmado una actuación impresionante en el Campeonato del Mundo de Singapur, en los que la selección sumó un total de tres medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

La seleccionadora ha pasado balance del año saliente tras la última gala del COE. Fuentes acaba el año 2025 "orgullosa" por los resultados y por la forma en la que los ha conseguido el equipo.

"Sabía que era buena deportista, pero como entrenadora no sabía si el método que yo quería practicar tendría resultados o no. Así que estoy orgullosa, no por los resultados que son muy buenos, sino por la manera en la que lo hemos hecho como equipo, con respeto al deportista con positivismo y con muchas ganas de romper barreras preestablecidas", afirmó

Fuentes, que dedicó el premio como mejor entrenadora que le ha concedido el Comité Olímpico Español (COE) a su equipo, por seguirla "en sus locuras", reflexionó sobre lo que ha quedado atrás y los nuevos retos que afronta en su cargo. La seleccionadora pasó balance de lo que ha sido hasta ahora su etapa al frente del equipo español de natación artística. "La verdad es que fue todo más rápido de lo que creía. Valoro el haberles hecho descubrir que se puede llegar al máximo sin necesitar terapia. Eso para mí es lo más importante: no solo las medallas, sino que salgan con alas y no con una mochila que descargar». La ex nadadora y ex seleccionadora de Estados Unidos recibió el Premio Entrenadores compartido con el anterior seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, en reconocimiento a su labor técnica y liderazgo

Fuentes adelantó algún esbozo de lo que va a ser la línea de trabajo en el próximo año 2026. "Le he dicho al equipo que vamos a hacer I+D, investigación y desarrollo, porque tenemos más tiempo, no tanta caña como el año pasado, menos competiciones, y vamos a aprovechar el tiempo para formar lo invisible, los fundamentos reales que te hacen ser fuerte de verdad, así que estamos creando cosas nuevas", comentó.