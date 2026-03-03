COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Remontada. Hay partido"

El Barça, sin Lewandowski, necesita remontar un 4-0 al Atleti para ir a la final de Copa. Así lo ve Manolo Oliveros.

LA IMAGEN DEL DIA | 03 MAR 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:26 min escucha

