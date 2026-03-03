La imagen del día de Manolo Oliveros: "Remontada. Hay partido"
El Barça, sin Lewandowski, necesita remontar un 4-0 al Atleti para ir a la final de Copa. Así lo ve Manolo Oliveros.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:26 min escucha
