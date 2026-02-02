La imagen del día de Manolo Oliveros: "No hay que añadir mucho más"
Así ha visto Manolo Oliveros la gran polémica del Real Madrid-Rayo Vallecano, el tiempo añadido en el Santiago Bernabéu.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el
1 min lectura1:49 min escucha
