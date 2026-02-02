COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "No hay que añadir mucho más"

Así ha visto Manolo Oliveros la gran polémica del Real Madrid-Rayo Vallecano, el tiempo añadido en el Santiago Bernabéu.

LA IMAGEN DEL DIA | 02 FEBRERO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura1:49 min escucha

