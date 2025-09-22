COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Gane o no gane hay que estar por respeto"

La Gala del Balón de Oro es la imagen del día en Esports COPE, con Joan Batllori.

LA IMAGEN DEL DIA | 22 SEP 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

