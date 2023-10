El Mirall reviu l’activitat catalana del Temps de la Creació i s’acosta als 500 anys dels teatins

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 6 d’octubre sobre les principals pregàries i altres activitats organitzades aquest any a Catalunya amb motiu del Temps de la Creació, de l’1 de setembre al 4 d’octubre, i sobre l’inici d’un Any Jubilar pels 500 anys dels Clergues Regulars o Teatins. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Àngels Arrabal, membre del Secretariat d’Ecumenisme de Barcelona, i Miquel Bonet, sacerdot dels Clergues Regulars a Catalunya. Bonet ha definit aquest orde religiós com “un grup de sacerdots seculars que van començar a viure en comunitat”. El prevere ha destacat que “una cosa són els fets i una altra, les interpretacions, però el brou de cultiu dels Clergues Regulars és l’amor diví, un plantejament que s’estén des de Roma per arreu d’Itàlia, amb grups d’unes poques desenes formats per seglars i tres o quatre capellans”. En aquesta línia, ha afegit que “Sant Gaietà va veure després que el que es feia era bonic però calia reformar-ho tot”.

Miquel Bonet ha explicat, a més, que “sempre hi ha hagut pocs clergues regulars, però no és qüestió de nombre”. Sobre el santuari de Sant Gaietà, al carrer Consell de Cent 293 de Barcelona, el religiós ha dit que “el poble senzill no distingeix entre parròquies i altres temples”, i ha defensat que “les portes estiguin obertes, com es demostra quan es fan concerts a l’església de Sant Gaietà els diumenges a la tarda, tot gràcies als seglars que ajuden”. Pel que fa a l’Any Jubilar, Bonet ha anunciat que “el 22 d’octubre es fa una celebració especial, amb la missa a les 12.30 presidida pel vicari Emili Gil, amb la participació de la Coral de la Capella Francesa de Barcelona, i finalment un dinar fratern”. També ha confirmat que “aniran passant els propers mesos els bisbes auxiliars i el cardenal Joan Josep Omella”. El sacerdot de Sant Gaietà ha explicat que el final de la commemoració serà “el setembre de 2024 a Roma, on els teatins renovaran el seu compromís de castedat, pobresa i obediència”.

Finalment Miquel Bonet ha aclarit que “la història dels Clergues Regulars es remunta als anys 1500, amb la peculiaritat que són diocesans, mentre els barnabites es van dedicar a educar l’aristocràcia i els somascos, als orfes; alhora que també hi són els camils amb els malalts, els jesuïtes i els escolapis, cadascú amb el seu carisma”. En aquest punt, el religiós dels teatins ha recordat que “ja Sant Josep de Calassanç ja va reclamar que l’ensenyament fos gratuït en un moment en què es pagava”.

La Xarxa Laudato Si i altres realitats

En la segona part del col·loqui, Àngels Arrabal ha començat destacant que el pelegrinatge montserratí a Roma, on precisament ella participa aquests dies, “és una moguda important que genera gran il·lusió, perquè se celebra a Roma la presència de la Mare de Déu des d’una representació de la catalanitat en la cultura i la religió”. Sobre el Temps de la Creació, de l’1 de setembre al 4 d’octubre, Arrabal ha presentat aquest període com “una evidència més de l’ecumenisme amistós, que comença bé si existeix amistat entre les persones”. Ha elogiat que “els papes hagin fet seva la iniciativa del patriarca de Constantinoble, en declarar l’1 de setembre el Dia Mundial de Pregària per la Cura de la Terra, i ara es fan activitats durant els dies del període, a Catalunya a través de la Xarxa Laudato Si”.

Entre les activitats, Àngels Arrabal ha destacat “la pregària ecumènica del 26 de setembre, una altra el dia 30 i també les visites cristianitzades a la basílica de la Sagrada Família, amb el rector Josep Maria Turull, el diaca Jordi Albert Garrofé i altres que guien les visites sempre amb una pregària ecumènica a la cripta durant l’estona final”. Finalment Arrabal ha destacat que, del pelegrinatge català d’aquests dies a Roma, espera “una presència d’aquesta confraria catalana i devota de la Mare de Déu, tenint present que aplegar-se amb una finalitat comuna, des de la diversitat, ja és molt”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el Pelegrinatge de centenars de creients catalana, aquest cap de setmana a Roma, amb motiu dels 800 anys de la Confraria de Montserrat. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit el tema "Aquí em tens" del grup Worship.cat:

https://www.youtube.com/watch?v=4fwsVpdBPFk

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: el missatge del cardenal Omella a favor de la concòrdia durant la Missa pontifical de la Mercè, les recents dades de Càritas Barcelona amb 819 persones acompanyades per regularitzar la seva situació administrativa durant el 2022 i les últimes actuacions per coronar les torres dels evangelistes Mateu i Joan a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).