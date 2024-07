El Mirall parla de projectes per al laïcat i presenta la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 5 de juliol sobre el laïcat, incloent-hi la convivència per a joves a Gisclareny del 26 al 30 d’agost, i sobre la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, que l’Església viu aquest diumenge amb el lema ‘Jo soc el camí, la veritat i la vida’. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Mercè Lajara, des del setembre passat delegada d’Evangelització i Apostolat Seglar de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, i Francesc Rubau, col·laborador de l’apostolat de la carretera a Barcelona.Lajara ha assegurat que, en arribar al càrrec al setembre passat, va veure que “calia conèixer el laïcat de la diòcesi, amb membres, elsarxiprestos i en totes les reunions, fent coneixement mutu”. La delegada ha dit també que “primer ha d’haver-hi un laïcat convençut ben organitzat per impulsar l’evangelització”.

Mercè Lajara ha aclarit que vol “que cada arxiprestat tingui un grup de persones que sigui com el pont entre el laïcat i la delegació, cosa que fa que s’afegeixi gent a l’equip”. Igualment ha apuntat que “una prioritat és fer un mapa laïcal de la diòcesi, que s’ha hagut d’actualitzar i que ara està gairebé acabat, amb les persones de referència de cada lloc, i així poder contactar amb elles i fer realitat la tasca de coordinació”. La delegada ha subratllat que una altra de les seves “preocupacions és que cada laic sigui conscient que allò que viu és una vocació com a cridat per Déu per sortir al món a comunicar l’evangeli”. A més, ha defensat que “els laics tinguin un grup de referència per viure la fe, a través de l’estudi de l’evangeli, de la lectura de la Bíblia i altres opcions”. Lajara ha revelat que ha proposat “als arxipresats que les trobades s’organitzin conjuntament entre el Consell Arxiprestal i la Delegació de Joventut, perquè un grup de referència permeti a la Delegació ajudar i acompanyar”.

En un altre moment, la delegada d’Evangelització i Apostolat Seglar de Sant Feliu ha dit que li ha tocat fer “la coordinació a nivell de Conferència Episcopal Espanyola, amb un congrés al febrer sobre el primer anunci”, i que “ara s’impulsarà una altra col·laboració”. També ha destacat que “igualment es promou aquesta coordinació a nivell de les diòcesis amb seu a Catalunya, que s’ha donat concretament aquest divendres 5 de juliol a Tortosa amb el bisbe Sergi Gordo”. A més, ha anunciat que la propera trobada de l’Apostolat Seglar de Catalunya serà “el 8 de març de 2025, fàcil de recordar perquè és el Dia de la Dona”.

D’altra banda, Mercè Lajara ha anunciat una nova edició de les convivències per a joves a Gisclareny (Berguedà), organitzades des de la seva delegació a Sant Feliu de Llobregat però obertes a participants de totes les diòcesis. “Aquest any, amb el suport de la Pastoral de Joventut, volem que sigui una trobada més en forma de convivències, a partir de la iniciativa d’una mare que hi havia participat anys enrere i volia que els seus fills hi anéssin”, ha revelat. Igualment ha aclarit que la trobada “també tindrà moments d’espiritualitat, vetllant perquè hi hagi estones de trobades amb Déu en tothom, des d’un plantejament i una línia de punt de trobada, com diu el cartell”. Ha fetuna crida general a apuntar-s'hi escrivint un missatge a l’adreça electrònica aseglar@bisbatseglar.cat.

Sensibilització perquè tots siguem prudents

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A la segona part del col·loqui, centrada en la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit 2024, Francesc Rubau ha destacat que “els consells d’estar pendents i prudents, virtut molt necessària a l’hora de conduir, són fonamentals amb el Déu que ens ha d’ajudar a fer el camí, com a cristians”. En aquesta línia, ha recordat que “en el camí hi pot haver problemes i ensopegades, motiu pel qual hem de ser prudents i, tenint en compte la importància de la seguretat, comptar amb l’ajuda de bombers, forces de seguretat i sanitaris, fent equip per intentar sovint rescatar la persona accidentada, per exemple, en un cotxe on també es fa una companyia molt propera”. El col·laborador de la Pastoral del Trànsit ha comentat, a més, que “interessar-se per la persona inclou també moltes vegades una recomanació més cristiana o espiritual, perquè pot necessitar l’acompanyament d’un sacerdot, de la família o d’altres”.

Rubau ha comentat, a més, que “sovint no entrem des de l’Església en detalls com ara la crida a respectar l’autoritat i les normes, però sí que cal fer-ho en l’àmbit de la mobilitat pensant en el benefici dels altres i a ajudar a evitar accidents”. En aquesta línia, el també bomber ha recordat que “en el camí hi ha cruïlles i senyals que s’han de respectar i obeir” i que “aquests dies d’estiu, amb més moviment, són bons per recordar especialment això”. Pel que fa a activitats, ha anunciat que “properament la Guàrdia Urbana de Barcelona organitzarà una Missa per les víctimes del trànsit, després que se n’hagi fet una dels Mossos d’Esquadra”. Igualment ha apuntat que “el 8 de març, Sant Joan de Déu, es viu la festa del patró dels Bombers”. Finalment ha invitat tothom a “demanar que sigui beneït el seu vehicle, sigui el que sigui”, en aquest cas el 10 de juliol per Sant Cristòfol, amb les tradicionals benediccions a Barcelona en punts com ara la porta de la capella dedicat al patró dels conductors, al carrer Regomir, la Basílica de la Puríssima Concepció i altres esglésies i espais..

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Trobada d’estiu de l’Acció Catòlica General de les diòcesis de Tarragona, Barcelona i Tortosa, que es va celebrar del 28 al 30 de juny a l’Espluga de Francolí i a Poblet amb el lema “Testimonis vius, sembradors de la Paraula”. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit l la cançó 'Aumenta mi fe', d'Athenas, que ens ambienta la celebració d'aquest diumenge XIV durant l'any, en què l'evangeli ens presenta Jesús mostrant que, com diu la dita popular, ningú no és profeta a la seva terra: https://www.youtube.com/watch?v=pHoSFVvQmLM

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la trobada d'aquest cap de setmana organizada pel moviment Comunió i Alliberament amb el nom de Punt Barcelona, un missatge del cardenal Joan Josep Omella en què expressa el condol per dues germanes que s'han suïcidat aquesta setmana hores abans de ser desnonades i reclama millor dret a l'habitatge, el pelegrinatge d'una quarantena de joves de la diòcesi de Lleida aquesta setmana pel Camí de Sant Jaume fins a Compostel·la, i la celebració central pel mil·lenari de la consagració de l’església de Sant Pere de Ponts (a la Noguera) dissabte 29 de juny amb una Missa i un concert extraordinari del Glòria de Vivaldi. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).