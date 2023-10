El Mirall ofereix un llibre sobre educació i evangeli i anuncia una nova ordenació sacerdotal

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 13 d’octubre sobre el llibre ‘Edu&Eva: propostes de treball sobre Educació i Evangeli a l’Escola Cristiana’ (Claret) i sobre l’ordenació d’un nou sacerdot aquest diumenge 15 d’octubre a la catedral de Terrassa. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Eloi Aran, cap de l’Àrea d’Identitat i Missió de l’Escola Cristiana de Catalunya, i Martí Triquell, diaca de Granollers que rebrà la segona imposició de mans del bisbe Salvador Cristau. Triquell ha dit que viu “aquest moment amb molta joia, valentia i molta responsabilitat amb què Déu confia” en ell “per al presbiterat, amb desig de servir l’Església allà on el bisbe disposi”. El diaca, a punt d’ordenar-se sacerdot, ha afegit que “els moments més importants seran sobretot l’entrega de la patena i el calze amb què el bisbe confia el do del presbiterat a l’ordenant, cosa que comporta portar els sagraments a homes i dones, sobretot l’Eucaristia, cosa que és molt seriosa”. Martí Triquell ha assegurat que veu això “amb molta pau i confiança en l’ajuda de Déu”.





Martí Triquell ha explicat també que la seva història de vocació va tenir “un dia en què sentir la crida de Déu va donar pas a l’entrada al Seminari que, amb l’Església en general, va ser imprescindible com a lloc on la persona discerneix la vocació mitjançant les dimensions acadèmica, espiritual i altres”. A més, ha ofert “un vídeo penjat al canal de Youtube del Bisbat de Terrassa” on ell i altres seminaristes explicaven ara fa uns anys la seva vocació. Triquell, “titulat en grau superior d’Integració Social”, ha apuntat que aquests estudis el van ajudar “molt en la vocació al sacerdoci, pel contacte amb col·lectius vulnerables i l’ajuda a aquestes persones”.





La pastoral directa en centres educatius





En la segona part del col·loqui, Eloi Aran ha definit el llibre ‘Edu&Eva’ com “un recull de l’activitat de l’Escola Cristiana els últims anys, a partir de la urgència de tenir un argumentari a partir de la dimensió doble d’educació i evangeli, ja que l’últim treball d’aquest tipus era de 1988”. Igualment ha revelat que “s’ha publicat una edició de ‘Qüestions de Vida Cristiana’ sobre el tema i a l’espera de presentar dijous 19 d’octubre un document més pràctic del dia a dia en el Congrés de l’Escola Cristiana”. El també arquitecte i teòleg ha comentat, en un altre moment, que el llibre “presenta dos amics, educació i evangelització, que dialoguen i s’interroguen l’un a l’altre, sense excloure altres que ofereixen, per exemple, els centres públics”. També ha recordat que “són dues realitats presents a l’escola”.





Aran ha destacat que “els educadors tenen també un lloc de referència o d’enamorament, de sentit de la vocació, com també els qui es preparen per al sacerdoci, i allà la persona es disposa a donar una resposta a l’escola a partir de l’evangeli”. El responsable pastoral de l’Escola Cristiana, a més, ha dit que el treball ha sortit “amb l’objectiu de donar un argumentari que cal renovar, després de la bona feina de Toni Torrelles i Rosa Maria Piquer, des de la vivència, que no s’ha de deixar, tot i que ara mancava l'acció pastoral directa”. En aquesta línia, ha posat l’exemple d’un “viatge a Taizé amb desenes d’estudiants entre els dies 11 i 15 d’octubre, un fruit pastoral concret”. Eloi Aran ha afegit que “calia també més reflexió”.





El teòleg i arquitecte ha recordat que, “en una trobada al juny de capellans que donen servei a les escoles cristianes, l’arquebisbe Joan Planellas comentava que la identitat de l’Escola Cristiana no s’imposa ni es posposa, sinó que es proposa”. Com a conclusió, ha assegurat que “la identitat no canvia a l’Escola Cristiana, perquè tots formen part d’una comunitat educativa on hi ha un punt que no és complementari, sinó que li dona vida, com passa quan algú, per exemple, és del Barça”. Sobre el Congrés de l’Escola Cristiana programat per al 19 d’octubre, Aran ha explicat que “recull dos anys de reflexió estratègica centrat en tres focus: el lideratge pedagògic per ser-ne referents, la identitat i la presència”. Sobre els dos primers, ha comentat que “s’ha treballat en un conjunt de trobades amb 36 institucions diferents que van permetre elaborar uns documents de marc que guien sobre la direcció cap a la qual anem ara”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre els missatges de fraternitat oferts pel Papa, pel cardenal Joan Josep Omella, per l'abat de Montserrat Manel Gasch i per altres persones durant el pelegrinatge a Roma pels 800 anys de la Confraria de Montserrat. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit el tema "Festa del cor", del grup Kairoi, una cançó que ens prepara per viure aquest diumenge, el XXVIII durant l'any, amb la paràbola del rei que prepara una festa de casament i els seus homes surten pels camins a buscar convidats: https://www.youtube.com/watch?v=zcsT5Q-vDxQ





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la invitació del cardenal Omella a obrir les esglésies coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, el nou cicle d'orgue de la Catedral de Barcelona amb concerts entre l'octubre i el maig cada tercer dimecres de mes, la imposició del pal·li a l'arquebisbe de València Enrique Benavent, una concentració dissabte 7 d'octubre a la Plaça de la Catedral de Barcelona convocada per la Plataforma Església pel Treball Decent per reclamar més atenció a la salut a la feina i l'inici de la campanya Cava amb Cor de Càritas Catalunya. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova

edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).