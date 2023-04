El Mirall ambienta Sant Jordi amb un col·loqui sobre les grans novetats en llibres de temàtica religiosa

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 21 d’abril sobre la Diada de Sant Jordi i la temàtica religiosa, sobretot en els llibres. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Quique Fernández, promotor de l’editorial Paulines, Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, i Joan Bové, director de Claret. Bové ha destacat que l’editorial i la llibreria “estan molt contentes, sobretot pel fet que ara es torni a sortir amb normalitat al carrer, concretament al Passeig de Gràcia, davant del Palau Robert”. Quique Fernández, que ha comentat que Paulines “tindrà la llibreria oberta diumenge al matí”, ha subratllat els llibres ‘Padrenuestro’, a partir de com el viurien persones properes a Jesús, i ‘María, un camino’, tot un itinerari molt pasqual perquè Jesús és el final de tot”. Aquests dos treballs són de l’italià Alessandro Deò. D’altra banda, el també diaca ha presentat i recomanat “el llibre ‘Mi bautismo’, pensat per a nens que fan la Primera Comunió, perquè recordin l’origen que dona sentit i identitat” als sagraments de la iniciació cristiana. Finalment ha presentat ‘El Rosari per a nens’, “un opuscle petit que vol ser guia senzilla per fomentar entre els petits la pietat mariana, per exemple al maig”. De San Pablo, el representant de Paulinas ha ofert “una col·lecció titulada ‘Mujeres en la Biblia’, formada per llibres que configuren una guia en forma de lectio, una temàtica molt present”.





Joan Bové ha explicat que “s’ha presentat aquesta setmana el llibre ‘Abraçades’, de Victòria Molins, amb les seves memòries focalitzades precisament en les abraçades que l’autora recull al llarg de la seva vida”. En aquesta línia, ha afegit que “l’abraçada a persones vulnerables tenen un poder guaridor important”, i la teresiana “les ha viscudes sobretot a l’Hospital de Campanya de Santa Anna”. El director de Claret ha presentat aquesta afectivitat com “unes abraçades d’àvia de Victòria Molins, que té 87 anys”. D’altra banda, ha recomanat “el llibre ‘Escoles Laudato Si’, de Carles Armengol, director general d’Afers Religiosos, que presenta la nova perspectiva del Papa Francesc a través d’un recull de noves tècniques per dotar l’escola de l’ecologia humanista”. Igualment ha ofert “el llibre ‘La granja de Francesc’, escrit per una argentina que ha posat en marxa un projecte que dota els pagesos d’eines per evitar la desertització”. Bové, a més, ha esmentat un altre treball “de Jaume Duran Navarro, que fa una dialèctica del tema del cervell i dels sons a l’Antic Testament”. Finalment el director de Claret ha destacat “un recull de textos breus de Teresa Quintana, ‘Eixamplant el cor’, que s’està venent molt bé perquè fa servei a reunions o grups de revisió de vida”. Bové ha confirmat que la llibreria “obre portes tant dissabte 22 com diumenge 23 d’abril de 9.00 a 21.00 hores”.





Per la seva banda, Ignasi Moreta ha recordat que “la Bíblia sempre és interessant per entendre els seus textos i generar debat, ja que ens proveeix de relats i imatges que no s’acaben mai”. L’editor de Fragmenta ha destacat, a més de la sèrie ‘Assaltar la Bíblia’, “el llibre ‘Hacia una ecoteología’, de Victorino Pérez Prieto, interessant perquè connecta amb ‘Dominaràs la terra’, de Pilar Codony, de la col·lecció bíblica”. Sobre el treball de Pérez Prieto, Moreta ha explicat que “el relat de la creació té una dimensió positiva, ja que dominar la terra és també cuidar-la, i esmenta personatges com Sant Francesc”. Ha recomanat de fet “llegir els dos llibres en paral·lel, perquè ens donen una imatge molt completa” des de visions diferents. L’editor ha comentat, en un altre moment, que Fragmenta “sempre vol publicar textos que ens facin pensar”, i ha recomanat en aquest sentit “un altre llibre molt important: ‘Laïcitat, religions i prejudicis’, de Joan Gómez Segalà, gran coneixedor dels problemes reals que té la diversitat religiosa, sovint motiu de discursos bonics però també tema necessitat d’una gestió, aterrant en la realitat”.





Ja al final del col·loqui, Joan Bové ha dit que “hi ha una aposta pel llibre religiós en les editorials, que mantenen vendes els últims anys, perquè hi ha interès per la interioritat i l’espiritualitat, cosa que consolida el producte”. Quique Fernández ha conclòs que “potser ha desaparegut el best-seller, però s’ha fidelitzat el públic en les col·leccions, on els llibres són finestres obertes uns cap als altres”. I Ignasi Moreta ha subratllat finalment que els homes “som assedegats d’absolut, éssers finits capaços d’infinit, cosa que permet que el llibre religiós doni eines per treballar aquesta inquietud humana oberta a la transcendència”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la trobada SCB Talks que ha organitzat el Seminari de Barcelona per a aquest divendres 21 d'abril a les 17.30h, amb aportacions interessants sobre l'afectivitat. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Si creiem que és vivent', un tema amb música d'Albert Taulé i lletra de Joan Soler Amigó per ambientar el diumenge III de Pasqua: https://www.youtube.com/watch?v=zeszGoSk0Ns





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: un cicle de tres conferències a Barcelona organitzades per l'IESE sobre Maruja Moragas, una dona de grans virtuts que va morir ara fa 10 anys; un recés que comença aquest divendres 21 d'abril a les 16.00h a la Cova Sant Ignasi de Manresa sota el títol 'Els exercicis espirituals a la vida quotidiana', dirigit pel jesuïta David Guindulain; l'estrena de la pel·lícula 'Libres, sobre 12 monestirs de vida contemplativa, i la recent celebració de la 17a

Jornada de Mestres i Professors de Religió a Montserrat. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).