El Mirall presenta la 17a Jornada de Professors de Religió i la nova sèrie de Fragmenta ‘Assaltar la Bíblia’

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 14 d’abril sobre la 17a Jornada de Mestres i Professors de Religió de Catalunya, que es fa aquest dissabte a Montserrat organitzada pel Secretariat Interdiocesà per a l’Ensenyament de la Religió (SIERC) i la Fundació Escola Cristiana, i sobre una nova sèrie d’assaig que ofereix Fragmenta Editorial, titulada ‘Assaltar la Bíblia’. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Eloi Aran, cap de Pastoral i l’Àrea Socioeducativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i Anna Punsoda, coordinadora de la sèrie d’assaig sobre fragments bíblics. Aran ha explicat que “les jornades de mestres i professors de Religió no tenen habitualment cap objectiu específic, sinó que hi ha diverses dimensions”. Ha destacat, això sí, que la trobada “vol fer un reconeixement a Pere Micaló, director del SIERC, pel seu saber fer i el bon tracte”. Sobre un altre dels temes, el també teòleg i arquitecte ha recordat que “el cardenal José Tolentino de Mendonça va enviar ara fa poc temps, a través de l’organisme internacional d’Educació Catòlica, un material per promoure l’avaluació del Pacte Educatiu Global impulsat ara fa tres anys pel Papa Francesc”. Igualment ha subratllat que “la jornada es fa a Montserrat coincidint amb el 75è aniversari de l’entronització de la Mare de Déu”.





D’altra banda, el cap de l’Àrea Pastoral de l’Escola Cristiana ha comentat que, “en el si de l’Església, hi ha de vegades cristians que diuen que la catequesi es fa a la parròquia i ha de ser extraescolar, però cal insistir que l’assignatura de Religió no és catequesi”. Eloi Aran ha assegurat que “la classe de Religió col·labora solidàriament amb l’assoliment de les altres competències humanístiques de l’ensenyament, com ara el fet que no es pot entendre Plató si no es parla dels mites, com no es pot parlar dels primers escrits en català si no se sap què és una homilia”. També ha recordat que “hi ha assignatura de Religió perquè l’Església sempre ha tingut una dimensió pública, fet que demostra que no és una secta bunqueritzada”. El teòleg i professor ha apuntat que, “quan parlem de Religió, que ve de relligar, ens referim a crear llaços i bastir ponts, i això és el Pacte Educatiu Global”. Igualment ha afegit que, “repassant això, veiem ítems que ajuden a repassar una espiritualitat oberta al diàleg i que busca el bé comú, cosa que configura el marc de la Religió”. Aran ha dit, a més, que “cal fomentar l'espiritualitat a l’escola, una línia que se segueix en països com el Canadà”.





En un altre moment, Eloi Aran ha explicat que, “del docent de Religió a l’escola pública, cal aprendre la capacitat de trobada, diàleg i paciència, com també de crear un espai de llibertat on tothom col·labora, malgrat els discursos contraris i les dificultats, una presència fonamental”. En l’altra part, ha recordat que “els docents de la concertada ensenyen un espai d’iniciativa social evangèlica que es fa des de fa segles i demostren que hi ha molta feina per fer”. El també professor ha comentant algunes dades, com ara el fet que a Catalunya els alumnes que estudien Religió han passat en 10 anys de ser 1 de cada 4 a només 1 de cada 8. “Les xifres denoten que estem creant uns analfabets religiosos, cosa que també és analfabetisme cultural, i aquí tots tenim responsabilitat”, ha afirmat. Igualment ha recordat que “educar vol dir guiar i fer camí amb l’altre, conviure-hi i saber-hi estar”. Eloi Aran ha conclòs que “la diversitat no és cap problema per a la formació religiosa”. Finalment ha elogiat “el treball de sinodalitat de conjunt que s’està fent a l’Escola Cristiana, amb projectes d’evangelització”.





Primers llibres de la sèrie ‘Assaltar la Bíblia’





A la segona part del col·loqui, la periodista i escriptora Anna Punsoda ha destacat que ‘Assaltar la Bíblia’, nova sèrie de Fragmenta Editorial, “vol posar llum sobre allò que la Bíblia ens pot dir avui i perquè ens permeti debatre sobre allò que interessa, que és contemporani i que ens interpel·la”. Sobre el primer, ‘Breu història del mandat’ de Borja Bagunyà, la també traductora ha comentat que “l’autor vol exposar quin context feia possible que una veu donés una ordre com la de matar un fill i que la persona que la rep estigui disposada a obeir-la”. En aquesta línia, ha afegit que “hi ha un mandat social, un estrès de la consciència i una evolució de la manera de parlar amb nosaltres mateixos”. A nivell global, Punsoda ha explicat que la dinàmica “es troba entre la teoria de la comunicació i l’anàlisi literària, en aquest primer cas començant per Abraham i Isaac i seguint per Hamlet fins a les veus actuals que ens parlen a l’interior de la consciència”.





El segon, ‘Dominaràs la Terra’ de Pilar Codony, ha estat presentat per Anna Punsoda com un assaig “sobre el patriarcat que és el més radical perquè és el que té una tesi més forta, fet que permet debatre sobre la relació entre el mite judeocristià de la creació i la depredació ecològica, del qual no es parlava tant, i ara se li ha volgut donar vigència”. Sobre el tercer volum, ‘De la nuesa’ de Víctor Pérez i Flores, Punsoda ha dit que, “partint del fragment sobre la nuesa d’un cos, aquesta realitat es pot assimilar a altres coses, com ara la indefensió, i l’autor dona al voltant de l’evangeli de Marc tombs a aquesta polisèmia, amb la gran nuesa, la de Jesús, que plana sobre les altres”. I sobre ‘Poder i desig’ d’Anna Pazos (quart llibre), la coordinadora de la sèrie ha presentat el relat com “una opció de l’autora basada en el passatge de Putifar i la seva dona, en aquell moment en què Josep, el patriarca, entra a servir a la casa de Putifar i la dona se

n’encandila però ell és fidel i la dona se sent ultratjada, en tot el que és una relació entre el poder i el desig”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Pasqua i sobre una carta en què el cardenal Omella demana sensibilitat davant la sequera i pregàries per demanar la pluja. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Crist ha ressuscitat', un tema de Matt Maher interpretat pel grup Worship.cat. Ens ambienta la celebració de la Pasqua, sobretot aquest segon diumenge de l'octava: https://www.youtube.com/watch?v=YieK8qKmMrI





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la crítica dels bisbes de Catalunya al gag de TV3 ofensiu amb la Verge del Rocío, la presentació aquesta setmana d'un llibre d'Antoni Matabosch sobre el nou ecumenisme i la celebració a Barcelona de la 38a Trobada de Capítols Catedralicis d'Espanya. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).