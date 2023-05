El Mirall entra en la Pentecosta des de diverses realitats de l’apostolat seglar a Catalunya

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 26 de maig sobre el Dia de l’Apostolat Seglar i l’Acció Catòlica, que se celebra aquest diumenge 28 de maig coincidint amb la Pentecosta, i sobre la Renovació Carismàtica, que acull diverses activitats aquest cap de setmana a Barcelona a través de les seves dues realitats. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Anna Maria Almuni, delegada de Formació i Acompanyament del Laïcat a l’arxidiòcesi de Barcelona, i Ramon Rubinat, membre del Grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l’Esperit. Almuni ha explicat que la trobada de dissabte 20 de maig a Barcelona “va ser per celebrar, fer festa i pregar, des de tres eixos: la sinodalitat, el discerniment i el primer anunci o diàleg amb la increença”. En aquesta línia, la va qualificar de “dinàmica, amb diversos espais i amb bona assistència, tot amb l’ajuda del cardenal Joan Josep Omella”.





La delegada ha comentat, a més, que “ara el treball amb el laïcat ha passat a integrar totes les sensibilitats progressivament, amb els secretariats de Confraries, Pastoral Obrera, Pastoral Gitana, Atenció a la Discapacitat…”. En un altre moment, Anna Maria Almuni ha dit que “el laïcat és el 90 per cent de la població eclesials”. La delegada ha apuntat que “el cardenal Omella va recordar dissabte 20 de maig que el Sínode és comunió, participació i missió, cosa que va anar molt bé perquè l’experiència d’anar aprofundint junts en les coses ajuda molt”. En síntesi, ha assegurat que “allò que es viu no és per quedar-s’ho cadascú, sinó per compartir-ho, des de la pluralitat i la diversitat que porta cap a la comunió”. Sobre el Dia de l’Apostolat Seglar i l’Acció Catòlica, que se celebra en la Pentecosta amb el lema “Junts anunciem el que vivim”, Almuni ha recordat que “s’estan donant passes amb el Pla Pastoral ‘Sortim’, publicat ara fa uns 5 anys, i després amb el Congrés de Laics, uns esdeveniments que ajuden tothom a sortir del seu propi espai i agafar consciència viscuda de comunitat diocesana i eclesial”. Ha conclòs que tot plegat “és un creixement que aquestes grans activitats han donat”.





Anna Almuni ha dit també que “és un encert que la Pentecosta hagi estat declarada en el seu moment la festa del laïcat, sigui quina sigui la quantitat la dels reunits al voltant de l’Esperit Sant”. Finalment la delegada ha anunciat que, “per al dissabte 3 de juny, la Conferència Episcopal Espanyola ha organitzat una trobada amb connexió telemàtica en què s’abordarà tot el que s’està fent sobre el primer anunci, dins un moment

com l’actual, que és fort i de posada en marxa”. La connexió es pot fer de 10 a 14 hores, en què es podrà escoltar una conferència, un recull d’aportacions i un treball de grups que donarà pas als treballs del Consell de Laics”. A més, ha anunciat per al febrer de 2024 “un altre congrés de laics en què s’esperen 500 persones, més petit numèricament que el del 2020 però amb la mateixa força”. Per a més informació, tant sobre aquest nou congrés com sobre la trobada virtual del 3 de juny, es pot entrar a l’enllaç https://laicos.conferenciaepiscopal.es/





Assemblea a la parròquia del Pilar i Vetlla a Santa Tecla





En la segona part del col·loqui, Ramon Rubinat ha destacat que “la Renovació Carismàtica està formada sobretot per laics que demanen l’Esperit Sant, l’arribada del qual marca l’inici de l’Església en un camí que es basa en l’alegria pel canvi que representa Jesús”. Aquest membre del Grup Bona Nova de Barcelona ha anunciat que “dissabte 26 i diumenge 27 hi haurà una assemblea amb la predicació d’Isabel Margarita Rojas, consagrada de l’Esperit Sant, una dona amb gran experiència espiritual i de guariment”. També ha explicat que “es farà dissabte 26 a les 20.00 hores una vetlla de Pentecosta a la parròquia de Santa Tecla, amb lloança des del desig, una exposició del Santíssim i una pregària de la Seqüència de l’Esperit Sant, perquè sense ell no hi ha cristianisme, ja que ens aixeca els ànims i ens permet una acció de gràcies”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Rubinat ha fet una crida general “a mobilitzar-se per l’Esperit Sant, perquè la seva força és gran i no es retirarà mai del planeta”. En un altre moment, ha recordat que “el missatge cristià és per a tothom, des del sentiment interior de cadascú per ser llum i perquè es vegi aquesta llum”. Igualment ha afegit que “tothom necessita la força de Déu”. Ha apuntat que l’origen de la Renovació Carismàtica “va néixer a la diòcesi de Duquesne (Estats Units) quan l’Esperit Sant va davallar sobre un grup d’estudiants catòlics l’any 1967”. Finalment Rubinat ha presentat “el Seminari de Vida en l’Esperit, sobre cristianisme, on es fa en 7 sessions l’efusió de l’Esperit Sant, a l’església de la Bonanova de Barcelona, a través d’una renovació conscient des de molts signes, entre ells la imposició de mans, que transforma molta gent fins i tot en el rostres”. Ara queden les trobades dels dimarts 30 de maig i 6 i 13 de juny, sempre a les 19.00h.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la reunió que els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya han tingut els dies 23 i 24 de maig a Tarragona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Vine, Sant Esperit!', interpretada per Carla Costa i el Grup Bona Nova per ambientar el dia de Pentecosta: https://www.youtube.com/watch?v=ehjl9x_iDm4.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la convocatòria de Trobades d'Animadors de Cant per a la Litúrgia per a tres setmanes del juliol i l'agost a Montserrat, un missatge de Justícia i Pau en què demana als candidats de les eleccions municipals que treballin per tancar el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, un pelegrinatge de la Verge del Rocío aquest divendres 26 de maig a Tarragona, el compromís dels jesuïtes d'esclarir els presumptes abusos atribuïts a Francesc Peris al col·legi del Carrer Casp de la capital catalana, l'anunci de la trobada juvenil Betel del 2024 per al 27 d'abril i la inclusió de la Universitat Abat Oliba CEU en l'aliança vaticana per promoure una intel·ligència artificial ètica. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).