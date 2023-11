Migdia COPE a Catalunya i Andorra (30/11/2023) - 14:20

Després de tres hores d'operatiu, els Mossos han aconseguit alliberar els immobles del Kubo i la Ruina okupats des de fa 15 anys i detenir els 7 okupes molt violents i agressius que s'havien fet forts dins dels dos edificis.

Els dos immobles situats a tocar de la plaça Bonanova són propietat de la SAREB i un cop desallotjats la policia els lliurarà a la propietat tal com marca l'ordre judicial. Marxem ja fins a la plaça Bonanova que a poc a poc recupera la tranquil·litat.

L'operatiu d'aquest matí ha estat complicat perquè els okupants s'havien parapetat amb una gran muralla de ferralla i munició per impedir l'accés de la policia. Els mossos a més han hagut de demanar suport dels bombers per despenjar dos okupes de les façanes del Kubo i també han utilitzat, per primera vegada una gàbia metàl·lica com a protecció davant el llançament de pedres i tota mena d'objectes i fins i tot líquid inflamable. Durant l'operatiu un mosso ha resultat ferit de caràcter lleu.

I l'advocat especialista en temes d'okupació,José Maria Español, ha advertit que els okupes del Kubo i La Ruina han pogut preparar certa resistència a la desocupació gràcies, la llei de l'habitatge que va aprovar el Congrés dels Diputats. Una llei que va suprimir els anomenats llançaments oberts.

A voltes amb la problemàtica de l'habitatge, t'explico ara la polèmica que s'ha muntat amb l'anunci ja retirat en un portal inmobiliari. Es lloga un traster en un terrat de 12 metres quadrats per 650 euros al mes.

Els veïns de la plaça Bonanova ja viuran més tranquils després de la magnífica operació dels Mossos fent fora els violents okupes del Kubo i la Ruina dos edificis de la SAREB okupats des de fa uns 15 anys aproximadament.

Però molts altres veïns de Barcelona, concretament dels districtes de Gràcia i Ciutat Vella, ens han expressat la seva preocupació i malestar per algunes de les decisions de la ponència del Nomenclàtor amb relació al canvi de noms d'alguns carrers.

I es que s'han fet desaparèixer els noms de tres santes i un sant. Les tres santes són carrers del barri de Gràcia i el sant de Ciutat Vella. Els quatre carrers tenen ara el nom d'una dona.

Encarregar un vestit a mida sigui d'home o dona torna a estar de moda. Tot i que pot semblar una manera de vestir molt clàssica l'elegància d'anar amb un vestit a mida tornar a portar-se. Per exemple aquest hivern el vestit negre es una de les principals tendències de la temporada i els entesos en la matèria afirmen estar disposats a demostren l'equivocats que estàvem al no triar-los abans. Un bon client de sastreria es el Fernando que s'ha explicat a HerreraenCopeCatalunyaiAndorra.

T'explico ara que Consum ha multat 18 companyies aèries amb 700.000 euros per pràctiques abusives. L'incompliment de les devolucions durant la covid o recàrrecs en l'equipatge de mà encapçalen les reclamacions.

Les estacions d'esquí de la Generalitat provaran de fer neu amb una tècnica pionera que redueix un 40% el consum d'aigua. Les sis estacions formen part del projecte Laboratori de la Neu en col·laboració amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado