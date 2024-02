Migdia COPE a Catalunya i Andorra (29/02/2024) - 14:20

Els sindicats de mossos USPAC denuncien que la reserva del 25% de places del cos policial per a dones comença a tenir els primers damnificats. 20 caporals homes que per mèrit i capacitat haurien iniciat el curs de capacitació per ser sargent s'han vist obligats a cedir el seu lloc a 20 caporals dones amb menys puntuació.

Mala maror als Mossos i molta preocupació entre els funcionaris de presons per l'augment imparable d'agressions amb 582 l'any passat. Els sindicats diuen que la situació en algunes presons amb interns amb problemes psiquiàtrics i el centre de joves és insostenible.

Des del dia 11 de març, 7 municipis de l'àrea de Barcelona tindran menys pressió de l'aigua. Es tracta de Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Sant Just, Tiana i Sant Vicenç dels Horts.