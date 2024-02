Migdia COPE a Catalunya i Andorra (26/02/2024) - 14:20

El Mobile ja està en marxa al recinte firal de Gran Via amb la perspectiva d'arribar gairebé als 100.000 assistents entre avui i dijous en una edició en què el sector de la telefonia mòbil dóna pas a la intel·ligència artificial, el 6G o la robòtica com a protagonistes.

La invasió de Rússia a Ucraïna arriba ja als 2 anys. Les perspectives lamentablement no són optimistes com sol passar quan un conflicte com aquest arriba a enquistar-se.

Catalunya encapçala el trist rànquing de ser la comunitat amb més robatori de cable de coure al servei de Rodalies. És per això que els Mossos han augmentat la pressió sobre la sostracció d'aquest material en diverses comarques, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona.