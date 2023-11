Migdia COPE a Catalunya i Andorra (24/11/2023) - 14:20

El Black Friday és, per a molta gent, el dia de les compres compulsives. Es el divendres negre, una jornada d'ofertes especials i en la qual molts ciutadans multipliquen les seves despeses a vegades sense límit. Malgrat el seu origen als Estats Units, el Black Friday s'ha consolidat a Espanya com una de les dates clau en el calendari comercial. I davant d'aquesta situació els experts alerten de possibles enganys que no sempre són fàcils d'identificar i que inclouen promocions indicades com a descompte que en realitat no són tals.

Al costat d'aquest consumisme descontrolat, també hi ha molta gent que ho passa malament i que té problemes per menjar. Avui i demà té lloc una nova edició del Gran Recapte a mercats i supermercats. L'objectiu és recollir 2 tones d'aliments bàsics.

L'Ajuntament de Barcelona ha renovat totes les papereres que ara tenen més capacitat i n'ha instal·lat una quinzena d'antigavines. L'objectiu és evitar que aquestes aus puguin buidar i abocar els residus a terra.