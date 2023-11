Migdia COPE a Catalunya i Andorra (21/11/2023) - 14:20

Fa 36 mesos que no plou amb ganes i la sequera s'agreuja a Catalunya. És per això que el Govern ha decretat avui la preemergència i limita a 210 litres el consum per habitant. Aquestes limitacions afecten quasi 6 milions de persones de 14 comarques de Barcelona i Girona inclosa tota la regió metropolitana el Garraf i els dos Vallés. La situació alerta el govern,es molt greu i que el dia d'avui els embassaments de les conques internes estan al 18?% i les previsions pinten magres. Els mapes no preveuen pluges ni a curt ni mitjà termini.





Els catalans perceben que la convivència i la seguretat al seu barri o municipi ha empitjorat els últims anys. Una enquesta realitzada per l'Institut Català Internacional per la Pau mostra que la ciutadania creu que la seguretat ha empitjorat a la resta del món.





Parlant de seguretat ciutadana et convido a fer una visita a la nova àrea de custòdia de detinguts de la comissaria de Mossos a Ciutat Vella. És un equipament molt reclamat pels veïns del districte atès que acumula una tercera part dels detinguts de la ciutat de Barcelona.





Operatiu de la Guàrdia Civil contra un grup criminal responsable d'introduir quasi 6 tones d'haixix per la costa del Garraf. S'han fet entrades a municipis de l'àrea de Barcelona i Tarragona amb 8 detinguts entre els quals hi ha els líders de l'estructura.





Un cop les urnes han desallotjat Ada Colau de l'Ajuntament de Barcelona, el consistori ha anunciat que a partir del mes d'abril, i gràcies a una iniciativa del Partit Popular, es tornen a recuperar les rutes del Quixot a la capital catalana. Tot i que la relació entre el seu autor Miguel de Cervantes i la ciutat no es tan intensa en comparació amb altra ciutat i regions de la resta d'Espanya, Cervantes va passar una part de la seva vida a Catalunya i té algunes connexions històriques amb Barcelona. Per cert, la capital catalana es l'única que apareix a El Quixot. L'historiador i guia turístic Rafa Burgos ha estat a HerreaenCopeCatalunyaiAndorra i ens ha dibuixat les rutes del Quixot a Barcelona.





El Sant Jordi de desembre o de Nadal arriba d'aquí a pocs dies. El 2 de desembre. Es tracta d'una cita literària que arriba als 10 anys amb l'objectiu de fomentar la lectura entre la població.





Aquest dimarts estem parlant de les “stolperstine” també conegudes com les llambordes de la memòria. Es tracta d'un homenatge als deportats pel nazisme i que a Catalunya ha agafat força els últims anys. Ja s'han comptabilitzat unes 500 llambordes a municipis com Lleida, Reus, Mollet o Sabadell a qui avui donem protagonisme. La setmana passada es van col·locar dues llambordes als carrers on va viure dos deportats sabadellencs, José Garcia Campillo i Pere Sabater Carbonell. La neta del Pere ha estat avui a HerreraenCopeCatalunyaiAndorra.