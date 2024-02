Migdia COPE a Catalunya i Andorra (21/02/2024) - 14:20

Darrere de les cues que es veuen aquests dies en alguns centres comercials de Barcelona està l'empresa del ChatGPT. Centenars de persones s'amunteguen als seus estands per vendre el seu iris a canvi de criptomonedes. Molts desconeixen els riscos d'aquesta cessió i d'altres ja els va bé fer-ho a canvi d'uns calerons.

La síndica de greuges investiga la greu cremada en una mà que va patir un nen autista en un col·legi de Barcelona i que ha acabat a l'UCI de l'hospital de la Vall d'Hebron. Els dos monitors que estaven amb el nen han estat denunciats i l'escola assegura que va ser accidental.

Els veïns de Ripoll i Campdevànol (Ripollès) podran utilitzar l'aigua amb tranquil·litat per dutxar-se, rentar la roba o els estris de cuina sense cap risc. Els experts asseguren que sempre hi ha petites quantitats d'aquest component a l'aigua, però ara per culpa de la sequera ha augmentat.