Migdia COPE a Catalunya i Andorra (20/12/2023) - 14:20

El català no està en perill i a les escoles el bilingüisme es inexistent. Aquestes són algunes de les primeres impressions que s'han endut cap a Brussel·les els europarlamentaris que des de dilluns i fins avui han avaluat el sistema d'immersió lingüística que funciona les escoles catalanes. Un sistema que segons la portaveu dels europarlamentaris Yana Toom es pot qualificar de monolingüe després de les visites, reunions i entrevistes que han mantingut amb totes les parts aquests tres dies. L'europarlamentària ha lamentat la rebuda que els hi han fet els grups independentistes amb insults racistes o feixistes i s'ha queixat de l'actitud de la Generalitat que ha estat entre obstruccionista i invasiva quan els europarlamentaris intentaven parlar amb els directors de les escoles que han visitat.





Del Parlament Europeu al català on avui s'ha visualitzat la solitud del govern de Pere Aragonès amb només 33 diputats. Aragonès tancarà i obrirà l'any amb pressupostos prorrogats després que hagi estat incapaç de tancar amb els grups més propers. Et parlo de Junts, els Comuns i, fins i tot, els socialistes que amb Salvador Illa al capdavant s'han ofert per activa i per passiva a fer costat a l'executiu d'Aragonès que sempre ha preferit mirar cap a la bancada de Junts. Avui a la sessió de control, l'última d'aquest any, Aragonès els hi ha tornat a allargar la mà amb poc èxit.

Aquest dimecres a Cope Catalunya i Andorra estem visitant Guissona a la província de Lleida una localitat coneguda com la petita Ucraïna perquè ha acollit una gran quantitat d'ucraïnesos que han fugit de la guerra. Es calcula que un de cada set veïns d'aquest municipi de la Segarra són immigrants ucraïnesos. A tots aquests ara s'hi han afegit un munt de senegalesos que han arribat de les Canàries, ja que un altre col·lectiu immigrant important a Guissona són d'aquest país africà que van arribar fa anys per treballar als escorxadors de la zona. Ara la situació es molt diferent perquè no hi ha tanta feina i l'arribada d'aquests senegalesos ha pensionat encara més uns serveis socials pràcticament al límit i que gestiona amb massa opacitat i silenci l'Ajuntament. A HerreraenCopeCatalunyaiAndorra hem escoltat al responsable de l'escola de futbol de Guissona que s'ha convertit en una de les entitats integradores del municipi.





Fa un parell de dies que el president Pere Aragonès deia públicament que Catalunya ja havia sortit de la crisi, doncs bé dues entitats que treballen amb col·lectius desfavorits posen aigua al vi. Càritas denuncia que el 60% de les famílies ateses no reben la renda mínima garantida i que aquest 2023 han atès un 21% més de llars que l'any passat. I avui Save the Chlidren ha denunciat que 1 de cada 4 infants atesos viu en famílies afectades per desnonaments. L'organització ha presentat el retrat de les 200 famílies a les quals atén Catalunya.





A Catalunya no hi ha Nadal sense tió, escudella, pastorets i el pessebre, on no pot faltar el caganer. Avui ens hem preguntat què hi pinta en mig d'un pessebre la figura del caganer. Un home ajupit i més o menys amagat i que satisfà les seves necessitats fisiològiques a l'aire lliure. La llegenda popular diu que no posar-lo porta desventura a la llar perquè el fem fertilitza la terra i porta sort.





La Comunitat de Sant Egidio ja té a punt una nova edició de la guia d'on menjar, dormir i rentar-se. Són quasive 220 pàgines d'adreces per als que viuen al carrer. És una guia coneguda popularment com la Michelin dels pobres.





Propietaris forestals del parc natural de Collserola s'han unit per primera vegada per impulsar accions conjuntes de gestió forestal. Ho fan amb un doble objectiu posar en comú accions contra les sequeres cada cop més habituals i llargues i minimitzar els riscos de grans incendis.