Migdia COPE a Catalunya i Andorra (20/11/2023) - 14:20

"El 90?% dels menors víctimes d'abusos sexuals no ho explica fins que es adult". Així ho recull un estudi de la Fundació Vicki Bernadet que, coincidint amb el Dia Mundial de la Infància, ha posat en marxa una campanya per visibilitzar la càrrega emocional que pateixen les víctimes al llarg de la vida. L'entitat ha explicat que de les 334 persones que han fet teràpia a la fundació, el 85?% són adults que van viure l'abús a la seva infantesa.





I ara fes atenció a aquest altre estudi referit als joves espanyols. L'ha elaborat l'escola de negocis EADA i no els deixa gaire bé. Resulta que els joves són els més angoixats per la situació econòmica global i personal. En aquest sentit, el 23% dels consultats està preocupat pels diners, per no poder tenir una casa o no ser capaç de mantenir el nivell de vida desitjat.





Ja parlem dels joves, avui en dia és difícil entrar en un vagó de tren de metro o un autobús i que no t'arribi el que està sentint algun jove a través dels seus cascos siguin externs o interns. Sentir música a tot volum amb auriculars està a l'ordre del dia. No obstant moltes persones desconeixen que tenir els cascos a un volum mot alt pot generar una pèrdua d'audició permanent i irreversible. Hem recollit el testimoni del Josep un jove que podríem dir que viu enganxat a uns auriculars.





Pedro Sánchez ja té nou govern. L'ha anunciat aquest matí amb una clara pèrdua de pes del PSC tot i el graner de vots dels socialistes catalans a les passades generals. Miquel Iceta i Raquel Sánchez han passat a millor vida política i l'única aportació del socialisme català es la de Jordi Hereu més vinculat a l'època Maragall que no pas a la d'Illa. Deixant de costat el lleig de Pedro Sánchez al PSC ens quedem amb un nomenament cridat a la polèmica Félix Bolaños serà el nou titular de Justícia i s'ha estrenat amb una declaració provocadora pels jutges. Assegura que els jutges no poden escollir jutges.





Un altre govern, el català, té previst aprovar demà una sèrie de mesures davant l'episodi de sequera que castiga Catalunya des de fa mesos. Unes mesures que arriben tard i que venen ha demostrat que el Govern no ha fet les feines que hauria d'haver fet. Ho ha denunciat el diputat del PSC-Units per Avançar Ramon Espadaler en unes declaracions a Cope Catalunya en les que ha acusat l'executiu de Pere Aragonès de deixadesa fins a arribar a tenir un problema molt seriós.





A Catalunya s'han disparat els últims mesos les amenaces falses de bomba. En els primers vuit mesos de l'any els mossos van registrar-ne 48, més del doble que tot l'any passat. Estem davant de la xifra més alta dels últims cinc anys segons la policia autonòmica. Els experts en la matèria expliquen que les guerres d'Ucraïna i la d'Israel contra els terroristes de Hamàs poden ser les causes que motiven que alguns salvatges desaprensius facin aquestes accions. Com es gestiona una situació d'amenaça de bomba? Escoltem al president de Vox a Barcelona, Joan Garriga, que han rebut dues amenaces els darrers quinze dies. I com gestiona la policia una situació com aquesta? A HerreraenCopeCatalunya iAndorra hem convidat al portaveu del sindicat SUP.





I ara et convido a fer una visita a la nova àrea de custòdia de detinguts de la comissaria de Mossos a Ciutat Vella. Es un equipament molt reclamat pels veïns del districte atès que acumula una tercera part dels detinguts de la ciutat de Barcelona.





I en marxa la primera fase del nou passeig verd de la Gran Via que ha de connectar amb el Parc de les Glòries. La infraestructura s'ubica entre els carrers Badajoz i Bilbao.





A Girona les entitats socials han detectat més persones que dormen al carrer en cotxes o naus buides que hi ha a la ciutat. En aquest sentit s'han organitzat una desena d'activitats dins de la campanya de les persones sense llar.