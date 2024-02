Migdia COPE a Catalunya i Andorra (20/02/2024) - 14:20

Els embassaments de les conques internes de Catalunya continuen amb una caiguda en plena sequera. Avui han baixat per primera vegada de la barrera del 15?% situant-se en un nou mínim històric. Es tracta d'un volum que se situa quatre punts per sota de l'anterior rècord assolit l'abril de 1990.

Implanten amb èxit a l'Hospital de Sant Pau el primer marcapassos més petit del món que permetrà que molts pacients el portin de per vida.

L'alcalde Jaume Collboni ha aconseguit triar els pressupostos per aquest any gràcies als vots d'Esquerra i els Comuns mentre que Trias per Barcelona, PP i Vox hi han votat en contra. El debat ha girat més entorn d'aliances polítiques que no dels grans números de l'Ajuntament.