Migdia COPE a Catalunya i Andorra (19/12/2023) - 14:20

Té gana? Té son? Té mal de panxa? No saps per què plora el teu nadó? Doncs avui l'hospital Clínic i una empresa emergent especialitzada en l'anàlisi de plor han creat un identificador per tal que les famílies puguin saber per què plora la criatura, hi puguin posar remei i sobretot no alarmar-se. I es que un dels temes que sol preocupar més als pares primerencs és conèixer per què el seu fill plora desconsoladament i com passar-hi remei. Els que som pares sabem perfectament que l'impacte del plor del nadó en els pares pot arribar a desencadenar sensacions de frustració, impotència i molta ansietat. Què hi diuen els pediatres i com funciona aquest identificador?





Victimisme en grau superlatiu. Aquesta es la reacció del Govern i de la seva portaveu Patricia Plaja a voltes amb la visita d'un grup d'europarlamentaris per analitzar el model d'immersió lingüística. Un victimisme i una agressivitat contra aquesta visita que ben segur amaga molta preocupació per aquesta visita que acaba demà i que ha aixecat entre els independentistes, el Govern, alguns sindicats com USTEC i les entitats que fan pinya per arraconar el castellà a les escoles catalanes. De temes educatius s'ha parlat avui a la reunió de govern amb aquesta visita d'europarlamentaris i de la cumera que hi ha aquesta tarda a la Generalitat per parlar de com es treu del pou el model educatiu català després del darrer informe PISA que ens situa a la cua de totes les cues.





Aquest dimarts a Cope Catalunya i Andorra donem veu al miler d'advocats que reclamen una passarel·la que els permeti emportar-se els seus estalvis al règim públic de pensió per millorar-les. T'estic parlant d'uns advocats que els anys 90 van confiar les seves futures pensions a la Mutualitat de l'Advocacia, i que ara quan arriba l'hora de jubilar-se els hi correspon una pensió que en la major part dels casos no arriba als 400 euros al mes, molt per sota, fins i tot, de les pensions no contributives. Els damnificats reclamen a la Mutualitat i a l'Estat una sortida. Estan a l'espera d'una resposta, però des de la Mutualitat els han recordat que els afectats tenen pensions més baixes perquè durant anys han aportat menys que el règim d'autònoms. El Carles es un dels afectats.





Quan arriben les festes de Nadal Catalunya està dividida en dos, els que reben cistella i els que no. És a dir, entre aquells als quals no els hi caben al rebost els torrons, el vi o el cava regalat i els qui es queden amb les ganes de rebre algun detall per part de l'empresa. El lot una obligació empresarial? Es pot suprimir en cas de crisi? Ajuda a millorar la relació empresa-treballador? De tot en parlem d'aquí a un moment amb un advocat de dret laboral. Abans, però, a HerreraenCopeCatralunyaiAndorra hem fet una radiografia de com està el sector dels lots i cistelles de Nadal. Ho hem fet amb el CEO de Lotes y Cestas de Navidad, Dámaso Curto. S'ha tornat als nivells d'abans de la pandèmia? Quins lots es regalen més? I amb quins pressupostos?





L'aire condicionat i la calefacció han contribuït de forma significativa a reduir la mortalitat relacionada amb les temperatures extremes que afecten Espanya els últims anys. Es una de les conclusions d'un estudi realitzat per investigadors de l'ISGlobal.





Propietaris forestals del parc natural de Collserola s'han unit per primera vegada per impulsar accions conjuntes de gestió forestal. Ho fan amb un doble objectiu posar en comú accions contra les sequeres cada cop més habituals i llargues i minimitzar els riscos de grans incendis.









