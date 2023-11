Migdia COPE a Catalunya i Andorra (16/11/2023) - 14:20

La investidura de Pedro Sánchez com a president del govern central gràcies als pactes amb els independentistes d'Esquerra i Junts reactivarà segurament algun tipus d'accions que amb separatistes desinflats havien perdut volada. Ara, amb la força dels 7 vots de Junts liderats per pròfug Carles Puigdemont que supervisarà tot el que faci Pedro Sánchez, es reactiven les possibilitats de convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació, que es cronifiqui la inseguretat jurídica i reaparegui el fantasma de la caiguda d'inversions i la fugida d'empreses tal com va passar amb l'1 d'octubre. Aquest escenari hi hem de sumar l'infern fiscal que ens espera a tots plegats, empreses i particulars, a primers d'any per tal que Sánchez pugui pagar les factures de l'independentisme i tota la despesa social a la qual s'ha compromès i amb l'espasa de Damocles d'Europa que reclamarà al govern d'Espanya retallades.





Del debat d'investidura i de les promeses que va fer el candidat Pedro Sánchez destaquem també la del transport públic gratuït per a menors, joves i aturats a partir del gener. La mesura, vigent fins al 31 de desembre, es ben rebuda pels usuaris i les entitats promotores dels transports públics, però també hi posen alguna objecció com es el finançament. Alerten que el que no pot ser es que d'aquí tres o quatre anys es digui als ciutadans que amb el gratis total s'ha estirat més el braç que la màniga i ens passin la factura tal com li han advertit des de la Plataforma per a la Promoció del Transport Públic.





Mentrestant els empresaris perjudicats pels diferents estats d'alarma per culpa de la covid i que van haver de tancar a correcuita els seus establiments per ordre del govern de Pedro Sánchez han vist com el Tribunal Suprem els hi ha tancat la porta a rebre una indemnització. Quan el Constitucional va declarar inconstitucional part de l'estat d'alarma l'estiu del 2021, un miler de negocis van presentar demandes per reclamar responsabilitats pel que havien deixat de guanyar pel tancament dels seus establiments. Ara el Suprem ha resolt el primer dels recursos, un restaurant de Granada, hi ha tombat la petició d'indemnització. Volen conèixer per què i si aquesta sentència crea jurisprudència. I qui millor per explicar-ho que el professor de dret administratiu de la Universitat Abat Oliba CEU, Gabriel Cerilla, que ha vingut a HererraenCopeCatalunyaiAndorra.





Si tens un gos i tens poc temps o un imprevist t'interessa el que t'explico ara. Perquè l'estressant dia a dia, unes vacances, una sortida de cap de setmana o qualsevol altre imprevist són alguns dels motius que fan que moltes persones a dures penes tinguin temps per a treure a passejar al seu gos o gossos. Una situació cada cop més habitual a la qual posen solució els passejadors. Ells s'encarreguen que els teus animals puguin fer les seves necessitats o jugar a l'exterior al mateix temps que poden gaudir d'un agradable passeig i en companyia d'una persona de total confiança.





I la plaça de Catalunya de Barcelona serà l'epicentre de Nadal 2023 amb un espectacle de gran format. Una altra plaça, la de la Universitat, acollirà una instal·lació audiovisual interactiva que ha creat el Sonar pel seu 30 aniversari.













