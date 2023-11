Migdia COPE a Catalunya i Andorra (14/11/2023) - 14:20

Som cada cop més a prop de restriccions d'aigua més dures i a més municipis. Després de 36 mesos sense pluges importants, les reserves dels embassaments de les conques internes se situen en un nou mínim històric, el 18,89. D'aquesta manera queda superat l'anterior mínim l'any 1989 que es va situar en el 18,9. Per tant, si res no canvia, les pròximes setmanes bona part de Catalunya entrarà en fase d'emergència per sequera extrema. A l'àrea metropolitana de Barcelona les restriccions estan a tocar, ja que d'aquí a pocs dies tindrem en marxa la preemergència amb tot un seguit de mesures que s'explicaran d'aquí a uns dies. Avui, però, Aigües de Barcelona ha estat prudent quan se'ls hi ha preguntat per si tenen previst rebaixar la pressió de l'aigua. S'han limitat a dir que les proves que s'han fet fins ara sobre aquesta possibilitat han donat bons resultats ja amb la mirada posada quan entri en vigor la fase d'emergència.





El pròfug Carles Puigdemont continua collant els caragols a Pedro Sánchez. Avui Sánchez ha acceptat que l'expresident fugit de la justícia torni a disposar d'escolta a Waterloo tal com va demanar el passat dia 6 al·legant que ha augmentat el nivell de perillositat i de risc. L'anunci del govern central deixa al descobert el que tothom s'imagina. És a dir, que a partir de què Sánchez arribi de nou a la Moncloa haurà de fer i desfer segons li marqui Puigdemont des de Waterloo. L'anunci arriba tot just l'endemà de la presentació de la llei d'amnistia que ja s'ha registrat al Congrés i que podria entrar en vigor a mitjans de l'any que ve si supera els esculls que tant al Congrés com al Senat hi posaran el PP i Vox com també ho faran particulars i associacions judicials que pensen portar la llei al Suprem i al Constitucional. A tot això hi hem d'afegir la guerra soterrada que Esquerra i Junts han posat en marxa amb l'horitzó de les autonòmiques amb la possible candidatura del pròfug Puigdemont si torna a Espanya. Mentrestant a policies i guàrdies civils no els hi acaba de fer el pes com s'ha elaborat la llei d'amnistia i des de l'àmbit legislatiu els catedràtics de dret constitucional denuncien que es una llei feta a mida dels separatistes.





Aquest matí joves universitaris s'han concentrat davant la Facultat de Dret per expressar el seu rebuig a una llei que diferencia entre espanyols de primera, els separatistes catalans, i la resta de ciutadans.





La imatge d'un director o d'un professor d'escola que porta tota la vida en un mateix centre ja és història. Els professors, sobretot els de secundària i batxillerat, estan cremats. La diferència ara es que aquest desencís ha deixat de ser un secret i cada cop són més els professors que d'una manera o un altre surten a denunciar la tensió i l'estrès que han de suportar a les aules. A aquesta situació s'hi ha arribat per diverses raons. La pèrdua d'autoritat i de prestigi de la figura del professor o el període constant de reformes i contrareformes que han provocat una falta d'estabilitat legislativa. Els docents no troben des de fa temps recompensa en un sistema que cada vegada els demana més per menys, amb noves realitats a l'aula que no poden controlar i sense prou suport institucional ni familiar. La fotografia d'aquest professor cremat l'hem fet avui a HerrraenCopeCatalunya en companyia d'un docent cremat.





Atent si ets una persona que li agrada invertir en criptomonedes. I es que els estafadors s'estan aprofitant de les escletxes legals que hi ha, però sobretot de la poca informació amb la qual treballen alguns inversors. I es que les criptomonedes s'han convertit en una finestra d'oportunitats per a tothom fins i tot per als delinqüents. Això fa que l'any passat les estafes augmentessin en una 30% més només a Catalunya. Els Mossos investiguen 3.500 denúncies i a tota Espanya es comptabilitzen 17.000 víctimes d'estafes amb criptomonedes. A HerreraenCopeCatalunyaiAndorra hem escoltat Francisco Jiménez vicepresident de l'associació d'afectats per estafes de criptomonedes.





Si ets usuari del Bicing per moure't per Barcelona busca't una alternativa perquè els treballadors d'aquest servei fan en vaga indefinida. L'han començat avui per reclamar un conveni col·lectiu nou i recorden als usuaris que les bicicletes disponibles són insuficients i a més pot haver-hi un nombre alt de no reparades.





